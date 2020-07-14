從宅配健康到社區照顧！　衛促會「公衛柑仔店」重現半世紀前暖故事

▲當年疾管工作制服。（圖／台灣公共衛生促進協會提供，下同）

記者嚴云岑／綜合報導

台灣公共衛生促進協會「公衛柑仔店」日前於安平海山館正式揭幕，透過口述史訪談、文物與老照片徵集，重現1950-1980年的社區衛生無名英雄的故事，由助產士、防癆員、公衛護士、家計、保健員等回溯數十年在基層公衛的服務經驗，將當年的社區照顧精神娓娓道來。

衛促會表示，當年的衛生所，就像社區的「公衛柑仔店」，穿梭在街頭巷尾，協助家戶環境改善；做社區的「健康宅配」，在臥室為產婦接生、在澡間教家人為新生兒沐浴。這些與社區緊密互動的公共衛生與照顧工作，曾屢屢創下根絕瘧疾、霍亂、降低新生兒死亡率等台灣奇蹟。

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▲「公衛柑仔店」日前於安平海山館正式揭幕。

活動中，助產士顏桂英親臨現場講述，如何透過一卡皮箱接生，她徒步幾小時，甚至得搭乘竹筏渡河、坐溜索上山，只為迎接新生寶寶。她也提到，由於通訊尚不發達，甚至忙到差點錯過與家人吃年夜飯，但也藉著專業接生經驗與周到照顧，聲名大噪、深受社區信賴，最高紀錄曾一天接生六個新生寶寶。

衛促會志工、香港科技大學學生蔡霖東也分享採訪防癆員葉愛媛的有趣經歷，黃愛媛女士在擔任防癆員的期間，透過挨家挨戶的拜訪，提醒病人要記得吃藥，她將病人當成朋友，把病人的事視為自己的事。在這群防癆員不屑的努力下，結核病於民國74年排除十大死因。

▲顏桂英說明助產經驗。

衛促會「公衛柑仔店」除持續推動公衛歷史的保存與傳承，告訴民眾衛生所與基層衛生人員如何小兵立大功的溫暖故事外，更將進一步透過文史工作，轉化、銜接公衛知識與推廣教育，並提倡健康不平等、預防大於治療等重要的公衛問題。後續也將於安平海山館舉辦一卡皮箱接生挑戰賽等系列活動；9/7-9/25於成大博物館辦理公衛無名英雄口述史與文物展。