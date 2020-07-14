　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

親手抱骨灰罈！高秉涵為了一句承諾　20年來送百位老兵回鄉

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者柯沛辰／採訪報導

「老哥，我們要回家了！」85歲老兵高秉涵恭敬地對懷中的骨灰罈說道。20多年來，他親自抱著一罈罈骨灰，無償將上百位孤獨老兵送回大陸，起初是為了對戰友的一句承諾「我一定送你回家」；後來，是為了更多像他一樣漂泊離鄉，卻沒一樣幸運的人。

高秉涵1935年出生山東荷澤，是標準的國民黨家庭。後來國共戰火席捲東北，父親遭共產黨槍斃，年僅13歲的他被迫逃亡，一路見識戰爭殘酷，輾轉流落台灣。來台後，他與野狗在垃圾堆搶食，在台北火車站當童工，雙腿險些截肢，靠著半工半讀考上建中、國防大學法律系，成為一名律師。

「台灣養了我超過70年，是我的第二故鄉，是我的母親。我在大陸說『我要回家了』，是回台灣；在台灣說『我要回老家』，是回荷澤，兩邊都是我的家。」

請繼續往下閱讀...

▲▼高秉涵送老兵回大陸／華視節目畫面（華視、高秉涵提供）

▲高秉涵送老兵回大陸／華視節目畫面（華視、高秉涵提供）

國共戰火席捲　父親遭就地槍決

高秉涵的外祖父宋紹唐，是清朝最後一批公費留學生，追隨國父孫中山在日本東京組建同盟會，參加革命、推翻滿清。中華民國1911年建立後，宋紹唐見識到日本明治維新迅速崛起，建議女兒及女婿趕緊前往日本學習，歸來後為國貢獻。

高秉涵的雙親認為，中華民國百廢待舉，正需要教育工作者，尤其鄉下農民沒有知識，亟需教育資源，怎能在此時離開？於是，夫妻倆選擇擔任鄉村教師，一輩子都待在鄉下了。

很快的，高秉涵在荷澤出生，上有兩個姊姊，下有一個小3歲的弟弟，但父親在距離較遠的鄉村學校當校長，平時都由母親照料、嚴格教育，所以他特別依賴母親。

1947年1月20日凌晨，身為國民黨員、鄉村小學校長的父親，在荷澤家鄉被共產黨地方部隊就地槍決，殺一儆百。家中兩個姊姊早前去外地，再也沒回來，家人都以為兩人死在了日軍轟炸下。殊不知父親被槍決那一年，大姊不僅在延安當選共產黨模範工作者，還在五四大會上接受毛澤東表揚，一邊高呼「共產黨萬歲」。

當時外公英年早逝，家中還有高齡外婆、奶奶，及一個弟弟，母親必須一肩扛起的兩個家的重擔，不可能離開。不過，她擔心高秉涵也被殺害，便將父親遭槍決時身上綁著的血繩交給了高秉涵，要他一輩子記得「共產黨是你的殺父仇人」，並立刻跟著國民黨部隊逃向江南。

那時候高秉涵才13歲，懵懵懂懂，哪分得清什麼國軍共軍。

終生不吃石榴

1948年9月深夜，母親瞞著奶奶，牽著高秉涵的手離開。臨行前，高秉涵向奶奶的房門、兩個姊姊的牌位磕了三個響頭，最後一站來到父親的墓前辭別。母親遞上的小包袱內，除了親手縫製的衣物、鞋襪，還有20塊大洋、20塊金圓券、一張荷澤中學新生錄取證明書，以及那條父親臨死前身上綁的血繩。

翌日清晨，高秉涵坐上汽輪馬車，一旁還有十多位逃亡的同學，每個人都坐在行李上。母親和外婆牽掛不下，往他手裡塞了一顆庭院拔下來的石榴，再次叮囑：「兒啊！萬一流亡學校解散了，你要跟著國民黨的部隊走，國軍不回來，你千萬不要回來」、「軍帽上有個太陽的才是國軍，紅星星的是共產黨部隊，一定要看清楚，別跟錯了……」

那時高秉涵不知離愁是何物，以為很快就能回家，所以馬車開動後，只覺得手裡石榴特別礙事，低頭猛吃，渾然不知母親早已淚流滿面，一邊揚起手：「兒啊！你一定要活下去，娘等著你回來啊！」

坐在一旁的同學見狀，立刻推了推高秉涵的肩膀，「你母親在跟你打招呼！」但等到他抬起頭，馬車已經拐了一個彎，再也看不到母親了。高秉涵急了起來，一把將手中的石榴丟掉，在車上抱頭痛哭，那是他最後一次見到母親，從此他終生不吃石榴。

完整專題報導：1949漂泊到台灣　大時代的最後生還者

▲▼中學入學證書。（圖／高秉涵提供）

▲中學入學證書。（圖／高秉涵提供）

共軍渡江南下　難民母子魂斷山谷

馬車前往南京，途中經過好幾個縣，都由共產黨控制。在最後一個縣時，幾個共軍士兵將馬車攔下來，詢問他們去路。那時同學們非常害怕，只能乖乖下車，但對方一名領導說：「小朋友你們不要怕，這裡有稀飯，你們先吃，我們送你們一程，這裡有很多壞人，會搶你們東西，我們送你們到最近一處有國民黨的地方」。

語畢，兩名共軍士兵帶槍坐上了馬車，接著問「你們最終目的地在哪？」一行怯生生地回答「南京」。共軍士兵們笑了，「小朋友你們就去吧，到時候你們在南京歡迎我們，我們很快就會去了！」

同學一行人再次上路，順利到了江南，那幾個士兵的話果真不假，共軍很快渡江南下。隨著臨時的流亡學校解散，高秉涵再次踏上流亡的路，沿路只能吃人家丟的、剩的，甚至與山老鼠搶食。

當時國軍為了逃避共軍的追擊，選擇從位在皖南、贛東及浙江三省交會的馬金嶺撤退，那是一條山間險徑，一邊是高山，另一邊是懸崖峽谷，許多軍眷、難民也在隊伍中，場面心驚肉跳。

風雨交加下，高秉涵又餓又累，連日跋山涉水，腳底板的水泡磨出鮮血，「不知何時是個盡頭？」他一度萌生輕生念頭，想著跳下山谷一了百了。或許是天色昏暗，走著走著，後頭一個孩子突然摔落山谷，一下就沒了聲響。

那位孩子的母親對著崖下聲聲呼喚，撕心裂肺，高秉涵怕她也跌落山谷，連忙將人攙住。婦人稍微冷靜後，轉過頭問：「你幾歲了？大人呢？」高秉涵回：「13歲，都在山東老家，媽媽叫我跟著國軍走。」

問完，婦人見高秉涵穿著不合腳的鞋，立刻從懷中遞了一雙新鞋，「你跟我的孩子一樣大，你要記住回家的路，別忘了母親在等你。」高秉涵連忙道謝，轉身繼續趕路，怎料這位母親立即縱身一躍，也消失在山谷間。

▲▼1949年4月23日，解放軍攻陷南京總統府。（圖／維基百科／公共領域）

▲1949年4月23日，解放軍攻陷南京總統府。（圖／維基百科／公共領域）

雙腿潰爛生蛆　與死神擦肩而過

爬越險境後，高秉涵隨國軍進入福建紮營休息，卻因為共軍追擊，導致一名國軍士兵在慌亂中打翻了熱粥，燙傷了他的雙腿，「那時天還不太亮，有衛兵吹哨說趕快走、共產黨快來了！我就趕緊走，結果那個士兵跌倒，一瓢碗的熱稀飯就掉到我腿上，我當下沒有痛，只是雙腿一麻。」

中午，高秉涵又餓又累，跟丟了大部隊，夏天高溫下，燙傷的小腿起了水泡，伴隨劇烈疼痛，他開始發燒，這是他第二次浮現輕生念頭，「我的兩腿腫得跟冬瓜一樣，蒼蠅揮之不去，傷口開始生蛆。你想想看，一個成年壯漢的腿嚴重燙傷，如果發燒，傷口又腫，又生蛆，都不一定能活下來了，我一個13歲的小孩要怎麼活？」

高秉涵一跛一跛地走，不知不覺被共軍追上，甚至遠遠落後整支部隊，「共產黨士兵看到我這個小難民也不管，頂多分一口飯給我吃。」直到一名身背紅十字包的共軍衛生員叫住了他。

「小朋友你腿上都是蛆，腫得很嚴重，我來救救你！」高秉涵一看帽子上的紅色星星，怕得連忙想跑，但雙腿一陣劇痛，根本跑不動，就這樣被拉到附近一處泉水洗傷口、敷藥水。

包紮完成後，高秉涵本想說聲謝謝，但他明明正在逃避共產黨追殺，向對方道謝「心裡總覺得怪怪的」。年幼的他有些矛盾，不禁心想「原來共軍裡面還是有好人，但奇怪了，為什麼好好日子不過，一定要打仗呢？中國的大人們真是笨吶。」

多虧這位好心的衛生員，高秉涵的雙腿經包紮後，停止了惡化，慢慢能走比較快些，「那時候我想找國民黨，最後是跟著共產黨追擊的方向找到了。」

▲老兵專題採訪：高秉涵。（圖／記者謝婷婷攝）

▲高秉涵雙腿上的傷疤依舊清晰可見。（圖／記者謝婷婷攝）

國軍晚5分鐘炸橋　救他一命

那一天，高秉涵途經福建建陽，遇見了由東而來的最後一支國軍隊伍。當時已近黃昏，走在前頭的國軍擔心被共軍追上，先行通過建溪上的建甌長橋，獨留他在黃昏下緩慢行走。

突然間兩端槍聲四起，後頭的共軍追了上來，高秉涵無處可躲，被迫彎腰杵在橋上。橋東頭的國軍士兵急喊：「橋上的小朋友！趕快跑過來！快！快！快」另一頭的共軍則高喊：「兄弟們！投降吧！你們已經無路可逃了，放下武器吧！」雙方一陣駁火。

眼見高秉涵一點點地往橋東爬，兩名國軍士兵立刻上前，一把將人拉到低處。下秒一聲巨響，建甌橋被炸成兩段，阻止了共軍的追擊。事後才知道，堅守橋頭的國軍士兵為了顧全他的性命，將炸橋時間延後了整整5分鐘。

踩著浮屍登上運輸船

1949年10月16日，共軍由澳頭渡海登陸廈門，大批軍隊及軍眷倉皇逃往東南海灘，引頸盼望運兵船的來臨。一路上，高秉涵遇到無數同鄉、同學幫助，有時給他食物，有時牽著他的手走了好一段，他總算跟著隊伍來到岸邊。

黎明時刻，兩艘可載萬人的登陸艇靠岸停泊，數萬軍人、軍眷如潮水般湧向船艇，你推我擠，人踩人慘狀竟將海灘染成一片血紅，無數人被擠壓推倒在水下，淪為一具具浮屍。

高秉涵別無他法，只能踩著浮屍上船，沒想到一名士兵突然壓住了他的頭頸，想從他身上爬過去。他無力反抗，幾乎要喘不過氣，在死亡邊緣徘徊，好在一位年輕軍官搭救，一把推開對方，又竭力將他推上去，讓他免於成為灘上亡魂。

登船不久，船艦嚴重超載，被迫收起舷梯。被擠落海的人苦苦掙扎，不斷招手求救，高秉涵不忍去看。岸上的人眼見沒機會上船，擁擠地哭成一團，還有士兵由絕望轉為憤怒，不斷舉槍朝船隻射擊。

來台以前，高秉涵對台灣沒有任何印象，直到逃到了漳州，才從沿路撤退的士兵口中聽聞「我們要逃去台灣」，大抵知道台灣是一個島。

回首這段長達一年的逃亡之旅，高秉涵多次與死亡擦肩而過，也好幾次想自殺，「但我想到媽媽那句話，媽媽還在等我回家，就打消了跳下去的念頭，是媽媽那句話救了我。」

「一定要活下去。」是高秉涵想念媽媽的方式。

▲▼1949年，國軍在吳淞上船撤往台灣（圖／維基百科／公共領域）

▲1949年，國軍在吳淞上船撤往台灣（圖／維基百科／公共領域）

夜宿台北車站　與流浪狗搶食

1949年10月底，從大陸撤退來台的船隻停靠在高雄港，那是當時台灣最大的港口。高秉涵舉目無親，身無分文，看著大街小巷的難民，他連討飯都沒有餘地，本想投軍混口飯吃，又因年紀太小被拒絕，對未來感到一陣茫然。人海中，他巧遇長幾歲的同鄉，對方雖自身難保，投軍前仍勉強贊助了他一張車票。

高秉涵不知何去何從，最後跟著人群一路來到台北車站。

台北準備入冬，氣溫逐漸下降，高秉涵每天都到東南方一座大型垃圾場翻找食物，在車站大廳角落席地而睡，數次遭巡邏警持棍驅趕，後來，他幸運撿到一件有點破洞的皮夾克，陪他度過寒冬，這樣的日子持續整整2到3個月，「每天我就找根棍子，跟狗搶東西吃，垃圾場裡面有很多東西可以吃。」

台鐵一位清潔工孔老先生發現後，見高秉涵是個孤兒，飢寒交迫，走路又一跛一跛，於心不忍，開始從員工餐廳偷帶飯菜。1950年春節後，孔老先生告訴他，火車站正在招考10到15歲的童工，專門在月台叫賣木片便當，錄取後不僅可以解決吃住問題，還能到鐵路局醫院治療腿疾。

高秉涵點了點頭，在孔老先生引領下，很快順利通過面試，並到醫院看診。不過，醫生看到他的雙腿時，當場大吃一驚，厲聲問道：「你的父母呢？」他怯生生回答：「在大陸，我在台灣沒有親人」。這時醫生口氣趨於和緩：「小朋友，你的右腿已經感染，再晚一個禮拜就要截肢了，必須要馬上住院……」經過一個月住院治療，高秉涵逃過截肢的命運，這位好心的孔老先生也改變了他往後的一生。

▲高秉涵來台路線圖。（圖／ETtoday製作）

▲高秉涵來台路線圖。（圖／ETtoday製作）

半工半讀考上建中　成為軍法官

冥冥之中似有牽引，有一天，高秉涵正在台北火車站月台叫賣，一名中年婦人上前拍了拍他的肩膀，「你是高家的孩子嗎？你怎麼在這裡？」他回頭一看，這位婦人竟是他的小學校長李學光，一時間他驚喜萬分。

「李學光跟我父母很熟，她一看到我，就說你這個年紀要趕快想辦法讀書啊，一晃眼讀書的時間就沒有了。」

當時高秉涵到底是個孩子，能夠逃來台灣、平安地生活下去，早就心滿意足，哪敢奢望上學讀書？聽到這裡，不禁眼睛含淚、巴巴地望著李校長說，「俺想回家，俺想娘」。校長正色地說，「傻孩子！想媽媽沒有用，我們這輩子能不能回家還不知道……」

在校長夫婦的悉心指導下，高秉涵為求兼顧工作，1952年考進台北建中夜校初中部，為了學業辭去叫賣工作，但半工半讀的苦讀歲月正要開始。因緣際會下，他平時白天到北投復興崗政工幹校（今國防大學政治作戰學院）醫務室打工，假日去幫美國人洗車。

1955年，高秉涵順利考取建國中學，但營養不良、休息不足，加上課業壓力，使得他腸胃受損，身形逐漸消瘦。為了結束半工半讀，不再為吃飯發愁，他考取了公費的國防大學法律系，畢業後成為了一名軍法官。

「想念媽媽的時候，我就跑到北投大屯山，對著淡水河口、對著家鄉的方向大哭一場。後來當兵，我就寫一封封寄不出去的信，把想說的通通寫下來，心裡就比較舒服一些……」

▲老兵專題採訪：高秉涵／母子合照。（圖／記者謝婷婷攝）

▲1948年9月1日，高秉涵與母親的最後一次合照。（圖／高秉涵提供）

軍法官的第一個案子　「我殺死了一個想媽媽的人」

1963年國防大學畢業後，高秉涵為了償還公費，一簽就是10年，首站分發金門駐軍軍事法庭。隔年，他審理人生中的第一件案子「金門逃兵案」，當庭問這名逃兵「為什麼要逃？」不料對方一句「我想媽媽」，深深敲擊他內心深處，而他卻別無選擇，只能顫抖簽下那紙死刑狀。

這名逃兵名叫鄭鳳生，本是廈門一名漁民，父親早年身故、母親癱瘓。那天母親發高燒，他去鎮上買藥，卻在路上被強抓入伍，莫名其妙來到台灣。15年過去了，輪到他所屬的部隊駐防金門，他覺得這是千載難逢的機會，因為位於金門本島西南方的烈嶼，距離廈門最短不過幾千公尺，天氣好甚至能眺望家鄉。

夜哨站崗時，鄭鳳生抱著汽車輪胎跳下海，游了整整一天一夜。不過，海流並不眷顧，他迷失了方向，轉了一圈，被海水弄糊了眼，上岸還以為自己到了廈門，逢人就舉雙手大喊：「我是從小金門逃來的！沒帶武器！」但他不知道，自己抵達的不是廈門，而是金門，一下就被捉了起來。

國防部的批示很快下達，但高秉涵不想審，忍不住問上級：「能不能換一個人當主審？第一次接案子判死刑，我怕我不行」。長官瞅了他一眼，「其他人跟你一樣，也都有情緒，誰不想回家？但上面已經定調了，從嚴從快，審判只是走個過場，盡快結案。」

高秉涵花了一個晚上整理情緒，徹夜難眠。開庭時他問：「你知不知道這很嚴重？」鄭鳳生回答，「我知道，但我這麼做，至少有一半的希望能見到媽媽，不成功我也認了，畢竟這支部隊來金門後，3年後就要回去了，到時候就沒機會了。」

按照當時法律，敵前逃亡，唯一死刑。高秉涵臉面無情，內心早已泣不成聲，不斷問自己「探望母親有罪嗎？」

「我想跟他說，『我也想家，我的情緒和你一樣，甚至比你還想逃。』如果荷澤縣在廈門，我可能比他跑得還快，而且做得比他還早，以死換取回家的機會。」這些是高秉涵沒能說出口的。

第四天凌晨，鄭鳳生被槍斃了。行刑前，高秉涵為他帶了一瓶高梁，鄭鳳生則遞出一張寫有母親姓名和地址的紙條，希望高秉涵有一天若回大陸，能代為探望母親；這是他的最後一個願望，如此卑微。

行刑後，高秉涵在辦公室痛哭，「我心裡虧欠一輩子，我殺死了一個想媽媽的人。」

兩岸開放探親後，高秉涵第一站不是先去找家人，而是帶著鄭鳳生的衣物到廈門，一路循紙條上的地址，「但我到廈門以後，那個地方都不見了，房子都不在，都找不到了，連鄰居也沒有，變成一座大樓。」

▲老兵專題採訪：高秉涵。（圖／記者謝婷婷攝）

一句承諾　送戰友骨灰回鄉

1973年，高秉涵脫去法官服，轉職律師，在高中死黨的資助下，順利成立律師事務所。不同於其他孤苦無依的戰友，他順利娶妻生子，生活品質逐漸改善，但他始終沒忘記那些牽著他逃亡的同鄉人，主動籌組了台灣荷澤同鄉會，提供事務所給荷澤老兵當家，並在他們戶籍的緊急聯絡人欄位填上「高秉涵」，決心當他們唯一的依靠。

多年來，老兵們都以為「反攻大陸」勢在必行，相信政府一定會帶他們回去，這是回家的唯一方法。不過，兩岸情勢長年僵持，他們漸漸認清「回不去了」，不禁感到絕望。

這些老兵淡淡地囑託高秉涵，「我們年齡也到了，你年紀最小，我們來的時候都20幾歲，你才10幾歲，萬一兩岸開放前我們都走了，你別忘記把我們骨灰扛回家。」

高秉涵說，他20多年來抱了上百罈骨灰回大陸，最遠的送到了新疆，「一開始都是幫認識的，但後來消息傳開後，漸漸變成全國性的，都是幫沒有家室、孤苦無依的老兵。」

有時候骨灰罈幾乎放滿了房間，「我太太也是國防醫學院的，她對於骨頭心理上沒太多意見，但一開始我的孩子有意見，因為家裡書房擺滿骨灰，整個床旁邊也是，我睡覺時周圍都是骨灰。」

女兒曾抱怨，骨灰罈上的照片像在對她笑，有時心裡會「毛毛的」。但高秉涵告訴她，「不要怕，我們家不信教，不信鬼神。如果妳認為這裡面有鬼，可以想想看，現在我抱著他回老家，他應當感謝得不得了，外面如果有鬼要進我們家，他可以幫我們看門。」

話鋒一轉，高秉涵也感性地跟兒女說，「當初是他們牽著我的手，到台灣來的，我要感謝他們，我做這個事情是在感恩。」

「他們就接受了。」後來幫忙抱骨灰最多次、開車載高秉涵的，正是女兒。

▲老兵專題採訪：高秉涵／同鄉會成立。（圖／高秉涵提供）

▲高秉涵主動成立同鄉會，盼給戰友同袍們一個歸所。（圖／高秉涵提供）

母親過世了　姊姊卻活過來了

1979年，高秉涵隨台灣代表團前往西班牙，參加一個學術論壇，遇到了來自大陸的代表團。當時他內心浮現了一個「大膽的念頭」，趁夜寫了一封家書，想拜託對方幫忙投遞到山東荷澤去。

不過，政府官員在行前再三叮囑，絕對不能和來自大陸的人有任何接觸，「不能合照、談話、握手、有四個不能，講得很清楚，要求我們參加的這些人互相監督。」

「我信寫好了，帶著了，但不敢動。」高秉涵心有餘悸。

不過，西班牙當地沒這個概念，也不太清楚兩岸局勢，觀念裡認為「兩者都是中國」，所以什麼行程都安排在一起，「吃飯在一桌，睡覺也在隔壁，到了早上，外國人很有禮貌，在電梯裡面喊morning，但我們和大陸代表團面面相覷，一聲都不敢吭。」

迫於無奈，這封家書最終被高秉涵從西班牙帶到英國，再輾轉投遞到美國，由美國的同學轉寄到大陸去。隔年5月12日，他收到了來自廣東的第一封回信，卻沒有勇氣打開，因為上頭的署名竟是本應離世的大姊。

高秉涵內心五味雜陳，怕是詐騙，想了整整一夜，「兩個姊姊不是死了嗎？離開時還燒香拜拜，難道我活見鬼？所以我拿著這封信去請教我的小學校長。」

李學光告訴他，「有一種可能是詐騙，知道你現在做律師有錢，冒充家人跟你要東西，另一個可能是，如果大姊還活著，一定活得比你還好，因為你大姊一定是老共產黨，當年到延安跟了毛澤東。」

好不容易，高秉涵鼓足勇氣，顫抖打開來信，得到的卻是母親已在一年前去世的消息，「我後悔通信，不通信反而母親永遠活在我心目中，還有希望，一通信就沒有希望了。」

▲老兵專題採訪：高秉涵／母親的遺物。（圖／高秉涵提供）

▲▼高秉涵多年來謹慎保存母親的遺物。（圖／高秉涵提供）

▲老兵專題採訪：高秉涵／母親的遺物。（圖／高秉涵提供）

與牌位裡的兩個姊姊相見

為了確認這封書信的真假，高秉涵找上已移民阿根廷的學姐，拜託對方返鄉時順道確認這位「大姊」的身分，還準備了五道問題給對方，像是兄弟姊妹的姓名、家住何處、門朝哪、院子的樹長怎樣、外公姓什麼，「如果對方答不出來，那她就是假的！」

豈料，學姐見到對方時，根本連問都沒問，直接就跟高秉涵說「她是你姊姊沒錯，不用問，一看就知道你們是同一個窯子生出來了，你們倆長太像了，除了長相聲調像，還像你媽媽，肯定是一家人！」

當時兩岸還在對峙，和平遙遙無期，卻阻止不了高秉涵的思親之情。1984年，他借名義去菲律賓，實際上是跑去了香港，跟大姊、三姊和弟弟在香港見面。見面後，他才知道兩個姊姊最早就投了共產黨，現在當了高官，三姊弟生活過得很不錯。

大時代沖散了四個兄弟姊妹，把他們帶到了不同的地方。

誰想得到，短短三年後，兩岸開放探親了。

故人相見不相識　笑問客從何處來

1991年5月，高秉涵回到家鄉，他從沒有想過，從台灣回到山東荷澤這條路竟這麼遠，一走就是42年。他的心情是激動，也有些近鄉情怯，進村後一路東張西望。幾個老人家在街頭上抽菸，見高秉涵穿西裝打領帶，好奇問「先生你找誰？」

高秉涵是春天生的，小名叫「春生」，村子裡的熟人都知道，所以他答了句「我找高春生」。但對方搖了搖頭，「高春生死在外地了，我是他堂爺爺，所以我知道」。高秉涵意會了過來，「你的小名是不是叫『三亂』？」對方大吃一驚，高秉涵立刻接話，「三亂爺爺，我是高春生啊！」

老人家頓時笑中帶淚，不能自已。

「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛催。兒童相見不相識，笑問客從何處來。」原來是這樣的情景。

▲老兵專題採訪：高秉涵／1991年5月1日高秉涵第一次返鄉探親。（圖／高秉涵提供）

▲1991年5月1日高秉涵第一次返鄉探親，與堂爺爺相認。（圖／高秉涵提供）

那座沒有電梯的靈骨塔

兩岸開放後，高秉涵為了這些孤苦無依的老戰友，責無旁貸，親手抱著一罈罈10多公斤的骨灰返鄉，「這些人，過年除夕一開始都到我家裡吃年夜飯，都是好朋友，就跟家人一樣，但兩岸開放前他們都走了，沒能趕得上。

高秉涵送老兵回家，從熟識的戰友送到陌生的老兵，凡是孤家寡人的，他都盡力去做。這趟旅途20多年，一路有著數不盡的故事。起初他多次往返兩岸，海關一度將他攔了下來，懷疑他運毒。如今漸漸成名了，還有空姐找他合照，知道他正是那位大名鼎鼎的高秉涵。

有一次，他將骨灰罈放在行李箱內，到機場後卻被直接偷走。他急壞了，這下該怎麼跟家屬交代？沒想到一轉頭，行李箱又莫名冒了出來，估計是偷兒本以為賺了一筆大的，結果打開發現是骨灰罈，大概覺得晦氣，又不敢肆意亂丟，索性作功德，把行李箱送了回來。

另一個故事是，高秉涵前些年到深山一處軍人公墓去迎接一位老哥，映入眼簾的那座靈骨塔目測超過十層，專存老兵骨灰，卻沒有電梯。高秉涵年事已高，抱著沉重的骨灰罈，每下一階都吃盡苦頭，不禁問管理員：「這麼高的塔，怎麼不裝個電梯？」

管理員幽幽地說，「安放在這裡的老兵，九成都孤苦無依、沒有家室，誰會來看他們？更用不著電梯了。」

有一個夢　戰友在等我

我問「這些年，心理上有得到什麼回饋嗎？」

高秉涵說，他曾經做了一個夢，從台灣搭機回鄉，結果下機後，那些同鄉手抱鮮花，一路跟他握手，「他們面孔都是骨灰罈上面的照片，所以我跟孩子說，我不怕走，如果我到加護病房了，不要給我插管，那邊有很多伴在等我、歡迎我，還有設宴席，比病房舒服多了。」

至於現在年事已高，善舉能否繼續下去？政府又是否有管道能支持？高秉涵說，「現在這方面沒管道，但我2019年成立『洄源文化交流發展協會』，在協會內有年輕律師支持我的理念，願意繼續做下去，應該沒問題。」

▲老兵專題採訪：高秉涵／退伍後做律師。（圖／高秉涵提供）

▲高秉涵退伍後成為一名律師。（圖／高秉涵提供）

高秉涵：國家政府沒有虧欠我

我問，「您被捲進戰爭，被迫背井離鄉、家破人亡，在當軍法官時判逃兵死刑，會不會覺得國家虧欠你？或恨共產黨？」

高秉涵正色地說，「我不會覺得國家害我沒見到母親，也不覺得國家對我有虧欠。因為這不是一個人的問題，是整個國家的問題，沒有怨言，儘管見不到母親很苦，但苦的不是我只有一個人，所有1949年流浪的游子都一樣。」

「那是個大時代、大洪流，我家是高級知識分子家庭，首當其衝，如果我家是種田的，那就沒有問題。這個大洪流燒傷的不是我的家，遍地都受傷，大時代就是這樣子。」

「我沒有恨，只有愛，充滿了感恩。現在我們都不是難民，只有那段短暫時間是難民，但我現在反而感謝那一段，因為我們受戰爭的苦，讓兩岸在這裡70多年沒有聽到槍聲，我內心滿懷感恩。」

▲老兵專題採訪：高秉涵。（圖／記者謝婷婷攝）

台灣養了我70年　是我的第二故鄉

高秉涵回憶，高中時期有個同學住在北投復興崗的山坡上，對方是台灣人，每天晚上爸爸都要到北投火車站接他，不然他不敢上山，因為兩邊的都是豬，他害怕。

「我其實也害怕，但還是自告奮勇，常常送他上山，後來跟他變成拜把兄弟，還認了他母親做乾媽，後來他們一家很照顧我，逢年過節都喊我去他們家吃飯。」

高秉涵退伍後，改行當律師，沒什麼存款，這位拜把兄弟借了他一大筆錢，讓他買房開律師事務所。俗話說，親兄弟也要明算帳，高秉涵是做律師的，自然白紙黑字地寫了一張借款證明，但這位死黨卻瀟灑拿出打火機，一把燒掉了借據……

高秉涵舉第二個例子，「我的兒子娶了台灣人，一個女兒嫁給台灣人，有了孫女、外孫女，所以我說什麼本省人、外省人，我家裡是不承認的，也不會去分那個省籍。」

高秉涵說，台灣養了他70年，就像他的乾媽，希望兩岸永遠和平，「台灣是我的第二故鄉，是我的母親，我到了大陸說：我要回家了，是回台灣。在台灣就說：我要回老家，所以兩邊都是家。」

「我腦子裡面，人生的價值不在於有多少，而是你付出了多少，你付出的才是你的價值，你不付出，縱使你家財萬貫，有那個錢、幾十億存在台灣銀行，周圍的人都在逃難也沒有意義。」

最後，高秉涵念了一段他寫的詩，表達他對台灣的感謝：

感恩台灣

台灣，
感恩的島嶼，
我在它的懷抱裡長大，
它住在我的心中，
它像一片綠葉，
漂浮在海洋的邊陲，
它像一只甘藷，
養育著島上的子民，
我愛這片綠葉，
我愛這只甘藷，
兒時，它是我吸食的乳汁，
現在，她養著我活下去，
我是屬於它的，
它是屬於我的，
它是我恩深似海的母親，
它是我生命中的最愛，
感恩台灣，
永遠永遠……

完整專題報導：1949漂泊到台灣　大時代的最後生還者

延伸閱讀

學者張茂桂／大時代臉譜：白色恐怖下的黨國軍人

學者曾建元／老兵在台灣：他們與轉型正義的距離

學者曾建元／每個人的故事　都是國家歷史

ET快訊
連鎖大賣場崇德店熄燈！　家電類「下殺38折」
快訊／兄弟勝統一上半季封王　隊史第16座季冠軍
「6年買下720萬屋」如何無痛繳房貸？　專家曝背後秘訣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

異起讓愛沒有距離　伊甸身障青年挑戰異人館服務員

深澳小卷、白帶魚在水幕跳躍　新北市邀光雕團隊設計再推「3倍爽」

漢來湯包插旗百貨美食街　創年營收6億業績！等於1家海港城

親手抱骨灰罈！高秉涵為了一句承諾　20年來送百位老兵回鄉

長達1公尺！「台灣大蚯蚓」灰色身體超多節　中西部山區超常見

家樂福崇德店熄燈！家電類「最低38折」全面下殺出清

不用轉車只要10元　台中豐原客運15日起高鐵台中站直達八仙山

新冠肺炎成「新常態」　美教授在台大公衛坦言：學生回歸校園是大挑戰

媽媽愛的教育有一套！自創「點數制度」讓小孩超自動　網歪樓：只看到字好美

氣象局大突破！首度完成無人機大氣垂直觀測　找到西半部空汙兇手

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

梁敏婷現身節目當「通告咖」　曝和馬俊麟狀況：對他盡量信任

超扯外送員電梯開杯蓋「偷喝飲料」 監視器畫面曝...網友怒撻伐：超噁

異起讓愛沒有距離　伊甸身障青年挑戰異人館服務員

深澳小卷、白帶魚在水幕跳躍　新北市邀光雕團隊設計再推「3倍爽」

漢來湯包插旗百貨美食街　創年營收6億業績！等於1家海港城

親手抱骨灰罈！高秉涵為了一句承諾　20年來送百位老兵回鄉

長達1公尺！「台灣大蚯蚓」灰色身體超多節　中西部山區超常見

家樂福崇德店熄燈！家電類「最低38折」全面下殺出清

不用轉車只要10元　台中豐原客運15日起高鐵台中站直達八仙山

新冠肺炎成「新常態」　美教授在台大公衛坦言：學生回歸校園是大挑戰

媽媽愛的教育有一套！自創「點數制度」讓小孩超自動　網歪樓：只看到字好美

氣象局大突破！首度完成無人機大氣垂直觀測　找到西半部空汙兇手

劉玉玲曝好萊塢內幕：我太天真！　走進試鏡房間一看…傻了

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女「車禍噴飛」命危　同行友人傻：失控了

中職／兄弟封王關鍵　劉志威真心說：每一個人都是關鍵

歐式城堡風新莊昌平派出所落成　侯友宜給警察更好的環境

中職／兄弟自力封王！樂天雙轟5比1擊退富邦　拚冠等下半季

中職／悍將、桃猿3局混亂守備跑壘　球迷譏「歡樂聯盟」

李昊陽／哪裡才是台灣的「高譚市」？

台灣不喝第一泡茶？　 60年來錯怪「用腳揉茶」和農藥

擴大垃圾分類稽查　台南市環保局請民眾落實回收避免受罰

就是明天！「亞洲區塊鏈高峰會」線上開幕　5天議程完整曝光：最後一波搶票

一日情人！第一次見面就約會　直接擁抱、親嘴全都玩真的

生活熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

熱帶性低氣壓家門口生成了！

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

12星座是「虐人or被虐型」…血淋淋大公開！雙魚網友哭了

萊爾富「1萬盒夢幻特殊色」將登場！

大屯山群開出「火山通道」噴發流向曝光

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

南投「火龍果1袋100自己拿」結局驚呆

熱帶低壓不排除明登陸！2地區整天有雨　

更多熱門

相關新聞

大樓地下室驚見骨灰罈！專家曝「孤魂用途」

大樓地下室驚見骨灰罈！專家曝「孤魂用途」

北市信義區一名大樓管理員日前巡查時，無意間於地下室發現一個骨灰罈，不過社區無人認領後，便轉交警方做後續處理，而接觸到的員警還不慎煞到。對此，知名民俗專家廖大乙25日接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，若無名氏的骨灰罈遭任意擺放，極有可能為有心人士刻意作為，不過他說「因管理員心存善念，所以冥冥之中有安排，孤魂得以被找到。」

父腦瘤住院！因新冠肺炎被趕回家病逝

父腦瘤住院！因新冠肺炎被趕回家病逝

飯店冰塊桶怪怪的…一捧上手「場面瞬間莊嚴」

飯店冰塊桶怪怪的…一捧上手「場面瞬間莊嚴」

病貓關籠逃出　依偎哥哥骨灰罈旁

病貓關籠逃出　依偎哥哥骨灰罈旁

法鬥突離世　飼主抱骨灰要牠跟好

法鬥突離世　飼主抱骨灰要牠跟好

關鍵字：

高秉涵骨灰罈外省老兵1949漂泊到台灣

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

國3自撞驚悚瞬間曝光！轎車炸火光…熱褲女從車窗飛出

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面