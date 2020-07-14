海軍LCM艇實施淺水雷及蚵架布放　徐衍璞：每次訓練都要當第一次！

▲43砲指部官兵不畏烈日實施演練。（軍聞社記者謝宏檜攝）

軍聞社／記者謝宏檜屏東報導

國軍「漢光36號」演習實兵驗證今日進入第2天，國防部副參謀總長執行官徐衍璞上將今日上午前往屏東視導「聯合反登陸作戰操演」整備情形，並代表國防部長嚴德發及參謀總長黃曙光上將慰勉官兵戮力戰備訓練，提升整體戰力的辛勞與付出。

▲海軍LCM艇實施淺水雷及蚵架布放。（軍聞社記者謝宏檜攝）

徐執行官上午由國防部相關聯參陪同，前往屏東縣枋山鄉楓港射撃場視導「聯合反登陸作戰操演」現地整備，聽取任務簡報後，接著視導操演實況，並實地走訪各陣地，了解官兵執行演習整備情形。

徐執行官一行接著轉往海軍基地，視導第四作戰區「灘岸阻絕、淺水雷布放暨聯合火力分配操演」，演習部隊想定敵可能來襲方向，由海軍LCM艇實施淺水雷及蚵架布放，54工兵群執行軌條砦、消波塊等岸際阻絕設施架設，並由第一線守備部隊圍殲登陸之敵。

徐執行官表示，演習應結合戰場實況，帶著敵情練兵，以務實的精神，驗證三軍聯合作戰機制，並透過實兵演練，提升官兵戰鬥技能，磨練幹部指揮作戰能力，發揮平日訓練成果，展現國軍捍衛國家安全的能力與決心。

▲軌條砦、消波塊等岸際阻絕設施設置情形。（軍聞社記者謝宏檜攝）

「演習首重安全！」徐執行官指出，任何操演都有風險，演習過程務必按照計畫執行，依程序、步驟完成各項演練，幹部應隨時掌握操演人員狀況，同時注意天候變化，如遇危安因素立即下令停止操作，以確保人員及裝備在安全無虞的狀態下執行任務。

「每次訓練都要當第一次！」徐執行官也提醒官兵，必須謹慎面對各項演練，不能有任何輕忽的態度，而在炎熱的天氣下操演，必須隨時補充水分，車輛機動也要注意行車安全，落實風險管控機制，即時掌握危安狀況，確保部隊及演訓安全。

最後，徐執行官除對每位官兵在「漢光36號演習」訓練整備的努力，予以肯定，同時期許官兵確遵軍紀規定，要求各級幹部加強宣導兩性營規、酒駕防制及反毒等要求事項，避免因個人行為損傷全軍在漢光演習任務中的付出與成果。

▲徐執行官視導「聯合反登陸作戰操演」整備。（軍聞社記者謝宏檜攝）