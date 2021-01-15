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嚴德發：當前區域情勢變化　凸顯國軍聯合情監偵重要性

軍聞社／記者周力行臺北14日電

國防部長嚴德發關懷基層生活照顧，今日特別前往北部高山偏遠單位視導，轉達三軍統帥蔡英文總統慰勉之意，瞭解官兵防寒措施，叮囑幹部務必善盡照顧責任，使弟兄姐妹們都能安心工作，堅守崗位，克盡保國衛民使命。

嚴部長上午由政戰局長簡士偉中將、聯參次長等人陪同視導偏遠駐軍，抵達單位後，首先聽取任務簡報，指導工作重點；隨後，嚴部長實地前往巡視部隊工作區域、生活設施、任務裝備及官兵執勤實況。 過程中，身為國軍大家長的嚴部長，十分關心官兵身上的保暖衣物、寢具、及暖氣等防寒設備，對於官兵生活照顧與防寒措施，關懷備至。

「看到弟兄姐妹們在雪地裡，進行營區安全防護演練的照片，我十分感動」，嚴部長精神講話時指出，日前從媒體的報導，看到官兵不畏艱險與寒冷，仍然堅守崗位，展現國軍戰備無罅隙，戮力戰備訓練的精神，贏得國人的尊敬；今天，特別代表三軍統帥蔡英文總統，對大家戰備辛勞與付出，予以嘉勉與肯定。

「過去的前輩，保護大家順利成長茁壯，現在我們有能力穿上軍服，加入志願役行列，換我們保護包含家人在內的兩千三百萬同胞，這是一個很驕傲、很有意義的志業」，嚴部長強調，擔負保國衛民的任務是非常了不起的工作，同時也是國軍的核心價值，勉勵官兵在戰訓工作上繼續努力，善盡職責，堅守崗位。

嚴部長進一步指出，因應當前區域情勢變化，凸顯國軍聯合情監偵工作的重要性，「它是掌握敵人蹤跡，最重要的眼睛與耳朵，一定要看得見、聽得見、能指揮」，能夠回傳即時有效的情資，才能有適當的應處作為。對此，嚴部長認為，每位官兵的本職學能與專業專長必須非常熟稔，期許大家透過反覆不斷的訓練，充實自己的學能，使每位官兵都具備執行任務的能力。

「安全沒有罅隙」，春節將屆，嚴部長提醒幹部要重視營區、重要設施與人員的安全，藉由縝密的兵力編組、聯防計畫與營安演練，不分晝夜的全時掌握營區與設備的安全，才能遂行單位任務；同時，應妥善規劃官兵休假整備，並透過不斷的軍紀安全宣教，將法紀觀念深植每位官兵心中，確維人員安全，確保國軍戰力完整。

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