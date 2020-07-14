　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

摩斯大暑日「大薯買1送1」！新品咖啡第2杯半價、8月底前點心組69元

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／摩斯漢堡提供）

▲摩斯漢堡將於7/22推出「大薯買1送1」優惠。（圖／摩斯漢堡提供）

記者林育綾／台北報導

摩斯漢堡將於明（15）日推出新品泰式椒麻雞腿堡、印度咖哩豬排烤餅，讓消費者不出國也能吃到異國美食！此外為了慶祝節氣大暑日來臨，將於7/22上午10:30後推出限時「大薯買1送1」優惠；2款新品咖啡「甘蔗摩斯咖啡」、「甘蔗拿鐵咖啡」在7月底前享第2杯半價；而即日起至8/31也推出「A加B優惠點心組」69元。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／摩斯漢堡提供）

▲摩斯推出新品「泰式椒麻雞腿堡」。（圖／摩斯漢堡提供）

摩斯推出新品「泰式椒麻雞腿堡」，將外酥內嫩的雞腿肉包裹一層特製椒麻醬，放上新鮮高麗菜絲，再淋上醬汁搭配現切檸檬角，是款清爽開胃的夏日享受。而「印度咖哩豬排烤餅」由職人片片手工製成，以800℃高溫烘烤，帶有麥香且富有嚼勁，搭配道地的印度香料咖哩，與軟嫩厚實的小里肌豬排，再以芒果香草沙拉醬點綴，有濃郁香氣與多層次的美味。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／摩斯漢堡提供）

▲摩斯新品「印度咖哩豬排堡」。（圖／摩斯漢堡提供）

摩斯表示，7/15至8/31點購「泰式椒麻雞腿堡」或「印度咖哩豬排烤餅」，搭配套餐點心及指定飲品（青梅蜜桃氣泡飲、可樂或雪碧），還能登錄發票抽iPhone 11 Pro或iPhone SE2。

▲▼甘蔗拿鐵咖啡、甘蔗摩斯咖啡。（圖／摩斯提供）

▲▼摩斯推出2款咖啡新品：甘蔗拿鐵咖啡、甘蔗摩斯咖啡，在7/15至7/31期間點購，還有第2杯半價優惠。（圖／摩斯提供）

▲▼甘蔗拿鐵咖啡、甘蔗摩斯咖啡。（圖／摩斯提供）

此外也在盛夏推出2款風味咖啡飲品「甘蔗摩斯咖啡」、「甘蔗拿鐵咖啡」，將於早上10:30後供應。其中「甘蔗摩斯咖啡」（65元）嚴選台灣在地新鮮白玉甘蔗，保留甘蔗清香和甘甜風味，與摩斯咖啡的堅果風味、莓果香氣完美融合；而「甘蔗拿鐵咖啡」（85元）口感柔和滑順，濃郁的奶香、咖啡與甘蔗層次交疊，是夏日時節的清爽系咖啡。在7/15至7/31期間點購，還有任選第2杯半價優惠！

人氣甜點蒟蒻也再推夏日新口味，7/20上市的「百香果鳳梨蒟蒻」有別以往單一風味，融合夏季盛產的百香果與鳳梨2種水果，結合清新香氣與酸甜清爽口感，是解除夏日悶熱的消暑聖品。

而為了慶祝節氣「大暑日」，7/22當天早上10點30分後推出「大薯買1送1」優惠，此外自即日起至8/31，也推出「A加B優惠點心組」，任選一項Ａ區商品「薯條/方塊薯餅/米斯球/抹茶紅豆米派」與一項B區商品「冰紅茶(L)/100%台灣冰綠茶(無糖)(L)/摩斯熱紅茶/摩斯咖啡(M)(冰/熱)/玉米濃湯」，只要優惠價69元，將於下午2點後供應。

▲網封神級「紐奧良咔滋雞皮」全台回歸限時販售，肯德基指定門市開賣首3日「買1送1」。（圖／肯德基提供）

不僅摩斯推出新品，速食業者肯德基也將網封神級的「紐奧良咔滋雞皮」全台回歸、限時販售，即日起全台門市在每晚8點宵夜吧準時開賣，同時開賣起連續3天（7月14日至16日），將於台北士林、新竹大同、台南中華3間指定店面推出前50名「買1送1」活動。

ET快訊
快訊／屏科大澳門籍生武潭瀑布溺水！搶救無效　家屬傳真同意拔管
74歲男娶39名妻子　每晚「輪流睡」照順序…生94個兒女
快訊／反對台灣買「愛國者三型」！大陸宣布制裁美國軍武大廠
死是什麼感覺！「藍鯨遊戲」入侵台灣校園　家長擔憂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

摩斯大暑日「大薯買1送1」！新品咖啡第2杯半價、8月底前點心組69元

飛機巷搬進華泰名品城「圓出國夢」　手機截《ETtoday》專機圖抽貴賓級好禮

黃金單身漢被套牢！貝克漢長子布魯克林宣布與《變形金剛4》妮可拉佩茲訂婚

帶上設計感露營設備，與親友共赴海角星夜的浪漫約會

三倍券到手馬上預購！小7「SWITCH＋健身環」同捆包限量100組　16日開搶

【廣編】台北夏季旅展7 /17～7/20展開　住宿、餐券下殺1.5折起

「294億三倍券」運送怕被搶！警方隨時護送、超商加派人手協助

美廉社首度跨界誠品「串流會員優惠」　三倍券結帳最低5折

【廣編】罐裝燕麥粥盲測口感「忘不了」　以為吃到一碗現煮的

明天就能領三倍券了！4大超商優惠懶人包　咖啡買1送1、加碼5天有晚鳥優惠

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

梁敏婷現身節目當「通告咖」　曝和馬俊麟狀況：對他盡量信任

超扯外送員電梯開杯蓋「偷喝飲料」 監視器畫面曝...網友怒撻伐：超噁

摩斯大暑日「大薯買1送1」！新品咖啡第2杯半價、8月底前點心組69元

飛機巷搬進華泰名品城「圓出國夢」　手機截《ETtoday》專機圖抽貴賓級好禮

黃金單身漢被套牢！貝克漢長子布魯克林宣布與《變形金剛4》妮可拉佩茲訂婚

帶上設計感露營設備，與親友共赴海角星夜的浪漫約會

三倍券到手馬上預購！小7「SWITCH＋健身環」同捆包限量100組　16日開搶

【廣編】台北夏季旅展7 /17～7/20展開　住宿、餐券下殺1.5折起

「294億三倍券」運送怕被搶！警方隨時護送、超商加派人手協助

美廉社首度跨界誠品「串流會員優惠」　三倍券結帳最低5折

【廣編】罐裝燕麥粥盲測口感「忘不了」　以為吃到一碗現煮的

明天就能領三倍券了！4大超商優惠懶人包　咖啡買1送1、加碼5天有晚鳥優惠

程予希深V「側面全開」耍性感　王家梁「封奶」被唐禹哲摸全身

BWF回顧戴資穎2017年全英賽首冠　118年來第一位台灣女單奪冠

首例！大同剔除股東表決權違規　金管會：不得自辦股務

振興消費來南投！　抽獎送汽車「越早消費」機會越多

韓航董娘暴走虐菲傭+狂毆司機！法院輕判3年緩刑...「怪獸媽媽」低頭不語

臉書直播輕生那一刻…網崩潰通報想阻止！　英國前拳擊手陳屍家中

2020房價難定…他問「房奴跟租客誰比較苦？」　網一段話神解答

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！　爆給男友戴綠帽…「床上醜事全被挖」

冷氣吹整天眼睛超乾澀　「SMILE全飛秒雷射」成愛美近視族福音

遊武潭瀑布踩空溺水！屏科大澳門籍學生搶救無效　家屬同意拔管

辣媽體驗男人的「蛋蛋哀傷」　痛到倒地乾嘔差點噴出屎來

消費熱門新聞

明天就能領三倍券了！4大超商優惠懶人包

中衛成人8色、兒童2色　電商11點開賣

屈臣氏今開賣摩戴舒口罩1,600盒

堅果加乳清蛋白　養成易瘦體質

小7三倍券預購SWITCH＋健身環

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

三倍券15日放領！超商加碼優惠來了

摩斯慶7/22大暑日「大薯買1送1」

百萬網紅1招「省錢省時」除塵蟎

紙本振興券Dyson回饋8千元

寶雅今日開賣「夢幻ELSA色」口罩5,000盒

台北夏季旅展7 /17起展開　住宿餐券1.5折起

Outlet圓環遊世界夢　血拼抽大獎

更多熱門

相關新聞

OL控訴摩斯飲料「杯蓋有蛆」嚇呆

OL控訴摩斯飲料「杯蓋有蛆」嚇呆

台北一名上班族投訴摩斯漢堡飲料「杯蓋內有蛆」；摩斯強調，飲料的作業流程、杯蓋材質及運送流程一切都合乎規定，對自己的衛生安全有信心，因此「不可能發生這樣的事」。而台北市衛生局也派員稽查，現場無發現飲料杯蓋有蛆；消保處則表示，此事件有證據保存和主張的爭議問題，建議消費者第一時間就要蒐證確保權益。

摩斯人氣早餐79元、咖啡第2杯半價

摩斯人氣早餐79元、咖啡第2杯半價

摩斯紅茶沒喝完！店員「加滿奉還」

摩斯紅茶沒喝完！店員「加滿奉還」

去海邊全場最可愛！6月超萌加購

去海邊全場最可愛！6月超萌加購

超萌！史努比校車點心盒7月上市

超萌！史努比校車點心盒7月上市

關鍵字：

摩斯漢堡摩斯

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

國3自撞驚悚瞬間曝光！轎車炸火光…熱褲女從車窗飛出

蔡桃貴被反鎖在廁所　二伯爬窗「20秒驚魂」畫面曝

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面