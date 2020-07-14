摩斯大暑日「大薯買1送1」！新品咖啡第2杯半價、8月底前點心組69元

▲摩斯漢堡將於7/22推出「大薯買1送1」優惠。（圖／摩斯漢堡提供）

記者林育綾／台北報導

摩斯漢堡將於明（15）日推出新品泰式椒麻雞腿堡、印度咖哩豬排烤餅，讓消費者不出國也能吃到異國美食！此外為了慶祝節氣大暑日來臨，將於7/22上午10:30後推出限時「大薯買1送1」優惠；2款新品咖啡「甘蔗摩斯咖啡」、「甘蔗拿鐵咖啡」在7月底前享第2杯半價；而即日起至8/31也推出「A加B優惠點心組」69元。

▲摩斯推出新品「泰式椒麻雞腿堡」。（圖／摩斯漢堡提供）

摩斯推出新品「泰式椒麻雞腿堡」，將外酥內嫩的雞腿肉包裹一層特製椒麻醬，放上新鮮高麗菜絲，再淋上醬汁搭配現切檸檬角，是款清爽開胃的夏日享受。而「印度咖哩豬排烤餅」由職人片片手工製成，以800℃高溫烘烤，帶有麥香且富有嚼勁，搭配道地的印度香料咖哩，與軟嫩厚實的小里肌豬排，再以芒果香草沙拉醬點綴，有濃郁香氣與多層次的美味。

▲摩斯新品「印度咖哩豬排堡」。（圖／摩斯漢堡提供）

摩斯表示，7/15至8/31點購「泰式椒麻雞腿堡」或「印度咖哩豬排烤餅」，搭配套餐點心及指定飲品（青梅蜜桃氣泡飲、可樂或雪碧），還能登錄發票抽iPhone 11 Pro或iPhone SE2。

▲▼摩斯推出2款咖啡新品：甘蔗拿鐵咖啡、甘蔗摩斯咖啡，在7/15至7/31期間點購，還有第2杯半價優惠。（圖／摩斯提供）

此外也在盛夏推出2款風味咖啡飲品「甘蔗摩斯咖啡」、「甘蔗拿鐵咖啡」，將於早上10:30後供應。其中「甘蔗摩斯咖啡」（65元）嚴選台灣在地新鮮白玉甘蔗，保留甘蔗清香和甘甜風味，與摩斯咖啡的堅果風味、莓果香氣完美融合；而「甘蔗拿鐵咖啡」（85元）口感柔和滑順，濃郁的奶香、咖啡與甘蔗層次交疊，是夏日時節的清爽系咖啡。在7/15至7/31期間點購，還有任選第2杯半價優惠！

人氣甜點蒟蒻也再推夏日新口味，7/20上市的「百香果鳳梨蒟蒻」有別以往單一風味，融合夏季盛產的百香果與鳳梨2種水果，結合清新香氣與酸甜清爽口感，是解除夏日悶熱的消暑聖品。

而為了慶祝節氣「大暑日」，7/22當天早上10點30分後推出「大薯買1送1」優惠，此外自即日起至8/31，也推出「A加B優惠點心組」，任選一項Ａ區商品「薯條/方塊薯餅/米斯球/抹茶紅豆米派」與一項B區商品「冰紅茶(L)/100%台灣冰綠茶(無糖)(L)/摩斯熱紅茶/摩斯咖啡(M)(冰/熱)/玉米濃湯」，只要優惠價69元，將於下午2點後供應。

▲網封神級「紐奧良咔滋雞皮」全台回歸限時販售，肯德基指定門市開賣首3日「買1送1」。（圖／肯德基提供）

不僅摩斯推出新品，速食業者肯德基也將網封神級的「紐奧良咔滋雞皮」全台回歸、限時販售，即日起全台門市在每晚8點宵夜吧準時開賣，同時開賣起連續3天（7月14日至16日），將於台北士林、新竹大同、台南中華3間指定店面推出前50名「買1送1」活動。