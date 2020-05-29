去海邊全場最可愛！卡娜赫拉、史努比萌翻　夏日2大加購周邊粉絲快收藏

▲小七卡娜赫拉6月集點活動。（圖／業者提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

今年夏天萌萌聯名加購登場，摩斯漢堡從6月2日起推出史努比加購周邊，小7則從6月3日起推出卡娜赫拉全新集點活動，粉絲們快出動把可愛周邊通通帶回家。

7-ELEVEN此次集點活動以在地水果為設計理念，搭配超人氣粉紅兔兔及P助，推出居家療癒、戶外歡樂兩大夏日系列商品，顏色超粉嫩萌到爆，且兼具實用功能的生活小物，帶出門絕對吸睛，消費滿50元可獲得點數1點。

▲居家系列粉嫩水果風。



居家系列激推造型洗衣袋，共有西瓜、鳳梨、草莓、火龍果4款可愛趣味水果造型設計，可保護衣物阻擋毛屑沾粘，還可當衣物分類收納袋。此外，還有戶外系列，粉紅兔兔及戴著西瓜帽的P助造型泳圈，搭配P助戴著鳳梨頭與粉紅兔兔戴著鳳梨太陽眼鏡的充氣杯架，夏天帶去海邊全場絕對是全場焦點；行動飲料桶擁有5L大容量，可保溫保冷兩用，在家派對或是野餐郊遊都實用。

▲卡娜赫拉戶外系列很適合帶去海邊。



喜歡史努比的粉絲漢堡吃起來，摩斯漢堡首度與超人氣史努比合作推出MOS好食光，搭配重磅回歸的南洋雞腿堡套餐即可加購，摩斯與史努比聯名推出有許多代表MOS精神的山、海、日（Mountain, Ocean, Sun）周邊商品，5月底會員能搶先擁有限量琺瑯杯及摩斯卡，6月份經典餐具系列將推出陶瓷圓盤、疊疊馬克杯、咖啡環保杯等，可愛到讓人融化。

▲摩斯6月限定史努比集點活動。（圖／記者陳涵茵攝）



▲超可愛的史努比校車點心餐盒7月登場。（圖／記者陳涵茵攝）

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