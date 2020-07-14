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OPPO挑戰史上最高速充電「125W」！　7月15日即將揭曉

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▲OPPO 125W。（圖／取自Twitter／OPPO）

▲OPPO官方暗示將推125W充電技術的廣告。（圖／取自Twitter／OPPO）

記者謝仁傑／綜合報導

中國品牌手機OPPO將於7月15日發布新一代充電技術，官方釋出高達125W的廣告，挑戰史上最高速的充電。目前市場上最大的充電功率為65W，OPPO能否做到超出一倍的充電器，在5分鐘內將手機的電量從0％充到50％，確實令人感到期待。

隨著人們使用手機的時間越來越長，對手機續航需求也隨之提高，各家手機廠牌都不斷地提升充電速度。先前iQOO就預告將會在8月發布配備120W超高速充電的旗艦手機，儘管手機巨頭蘋果和三星對此都採取了保守的態度，但OPPO卻發下豪語，在官方Twitter上發布一段預告片，暗示即將發布125W超巨量充電技術。

OPPO原先的SuperVOOC 2.0閃存充電具有65W功率，並且已經在OPPO Reno Ace等多款手機中實現，是最積極在充電功率方面提升的品牌。

然而，究竟能不能在短時間內領先群雄，達到突破性地125W充電功率，仍然令人持保留態度。

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