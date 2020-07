OPPO挑戰史上最高速充電「125W」！　7月15日即將揭曉

▲OPPO官方暗示將推125W充電技術的廣告。(圖/取自Twitter/OPPO)



記者謝仁傑/綜合報導

中國品牌手機OPPO將於7月15日發布新一代充電技術,官方釋出高達125W的廣告,挑戰史上最高速的充電。目前市場上最大的充電功率為65W,OPPO能否做到超出一倍的充電器,在5分鐘內將手機的電量從0%充到50%,確實令人感到期待。

隨著人們使用手機的時間越來越長,對手機續航需求也隨之提高,各家手機廠牌都不斷地提升充電速度。先前iQOO就預告將會在8月發布配備120W超高速充電的旗艦手機,儘管手機巨頭蘋果和三星對此都採取了保守的態度,但OPPO卻發下豪語,在官方Twitter上發布一段預告片,暗示即將發布125W超巨量充電技術。

OPPO原先的SuperVOOC 2.0閃存充電具有65W功率,並且已經在OPPO Reno Ace等多款手機中實現,是最積極在充電功率方面提升的品牌。

然而,究竟能不能在短時間內領先群雄,達到突破性地125W充電功率,仍然令人持保留態度。

If you don’t like waiting to charge, the wait is almost over. #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ