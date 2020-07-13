Google新款智慧音箱即將問世！　Google Nest可望於14日正式發布

▲Google Nest即將問世。（圖／Google官方）



記者謝仁傑／綜合報導

Google宣布將於週一（美國時間13日，台灣時間14日）發布與新款智慧音箱Google Nest相關的資訊，實際上，Google Nest在FCC（聯邦通信委員會）中被發現後不久，官方就發布了預告片。由於我們已經知道Google Nest的外觀，關於它的新功能和規格，以及預定價格，更是外界所關心的。

預估即將問世的Google Nest採用與原始Home Mini相同的設計，據說它將配備了更大的揚聲器，甚至物理按鈕也是揚聲器設計的一部分。外媒報導，Google可能很快會在接受新款Google Nest的預售。

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Google Nest有別於Google Home或是Apple HomePod的圓枕狀，與Amazon echo一般具備垂直站立的功能，不過後者呈圓柱狀，面料同樣採用織物包覆，外型呈圓角長方盒設計，簡約新潮的外型令人耳目一新。

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