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椅子背後空空還卡扶手！釣出神人曝「防禦性設計」　故意造成不適：街燈也算

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▲椅子居然沒有椅背。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲椅子居然沒有椅背。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

一名網友在「爆怨公社」PO出一張照片並表示，「椅子為什麼要設計成這樣...不讓人家靠背？靠背錯了嗎」。從照片中可以見得，這些靠在窗邊的椅子中間，不但隔著一些空隙，還設有扶手，更特別的是，椅子全都沒有「椅背」，就只是單單一片而已。

不少網友看到照片後，紛紛留言表示，「翻椅率比較高」、「這椅子好像蠻適合排氣的」、「故意不讓你久坐的」、「要讓你背對背擁抱」、「受限於預算」、「有靠背的話，你還有位置坐嗎」、「應該是不給人橫躺」、「設計的人沒問題，你要靠X的是採購的人」、「不讓人久坐或坐著睡覺」。

請繼續往下閱讀...

雖然不確定這款椅子設計出來的真正原因，但留言區也有人指出，這很可能是「防禦性設計」。據美國新聞評論網站《Vox》發布的影片顯示，其實有很多椅子的設計都是為了造成「不適」所設計的，以紐約來舉例，當地的公共空間大多都經過極具巧思的設計，像是公園的長椅並不是設計不良，而是為了讓民眾得以休息，卻又不會完全放鬆。

影片還指出，這種設計理念承襲了許多不同名稱的概念，目前則統一稱為「防禦性設計」，其目的就在於減少設施被錯誤使用或濫用的可能性。像是在長椅間設置扶手，大多就是為了防止任何人在上面躺著，而低矮的椅背則是在暗示使用者，「這張長椅不是給你坐一輩子的」。

影片也提到，防禦性設計的例子還有街燈，自從西方城市在19世紀出現街燈後，都市生活也隨之改變，夜生活越來越豐富，進而推動經濟發展並降低犯罪率。這些設計全是為了營造出更美好的公共空間，不但可以降低犯罪，還能防止公物遭破壞，因此設計才會「具敵意」。

然而，影片補充道，這樣的設計也有缺失，正因具有敵意，因此讓許多遊民、街友都很不方便，即便某些設計確實是針對夜宿街頭的人，但如何設計出兼容並蓄的城市，依舊是設計師所面臨的困難點。

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