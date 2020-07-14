兒童新樂園「小小水樂園」開幕　3大加碼優惠一次看

▲柯文哲穿上花襯衫與兒童一起同樂。（圖／記者楊亞璇攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

台北市第一座共融式親水遊樂場13日正式開幕，兒童新樂園「小小水樂園」由台北市長柯文哲親自揭幕，同時，配合台北市安心旅遊方案，兒童新樂園推出3重優惠，呼籲民眾別錯過。

台北捷運公司指出，配合北市府安心旅遊方案，兒童新樂園推出暑假三重優惠，第一，7月15日至8月31日，兒童新樂園一日歡樂票優惠價200元(原價350元)，暢玩園區21項遊樂設施，加贈如果兒童劇團平價劇場1次；第二，台北市政府送給北市國小學童每人一張兒童新樂園專屬一日票，使用期限為7月15日至10月31日，13項遊樂設施無限暢玩；第三，每周三台北市民日，北市國小學童可至小小水樂園免費遊玩1次。

兒童新樂園「小小水樂園」是台北市第一座共融式親水遊樂場。柯文哲13日到兒童新樂園親自揭幕，還特地換上花襯衫，配上短褲拖鞋。許多參加開幕典禮的小朋友，見到柯文哲都相當興奮，開心地拿起水槍「攻擊」市長，讓柯文哲全身濕。

柯文哲更帶著身障小朋友們一起闖過套圈圈水隧道，體驗各種遊樂設施，最後大合照時，小朋友全部拿水槍噴柯文哲，柯文哲被攻擊到招下不住，趕緊落荒而逃。

▲兒童新樂園「小小水樂園」開幕。（圖／台北捷運公司提供，下同）

柯文哲表示，共融式是北市重要理念，第一次看到親水遊樂設施加上共融式遊具理念，其實不是為了身障朋友設計，而是所有的朋友都可以一起來玩，親水遊樂設施加上共融式遊具理念，這也一個進步。柯文哲笑說，因為兒童樂園上半年生意很差，下半年要做促銷活動，希望各位小朋友叫你的爸爸、媽媽、阿公、阿嬤帶你來玩，不然他們（指員工）年終會分不到獎金。

小小水樂園自即日起開放至9月30日，佔地300平方公尺，每一場次可容納100人，入場費用為50元，裡面共有5項遊樂設施，分別是套圈圈、甜甜圈、升降溜溜球、水桶怪人及胖胖龍，繽紛童趣的遊樂設施搭配此起彼落的水珠，令人暑意全消。

小小水樂園的水源為自來水，全天候不斷流動，使用過的水直接排入園區內的夢想海重複利用，避免浪費水資源；同時，每日營運結束後會徹底清潔整理，各項遊樂設施噴出的水柱也經過調整，讓小朋友安心玩水。此外，為提供民眾盥洗更衣，水樂園旁也新增3座更衣亭、2間盥洗室及戶外淋浴區，可供民眾簡單沖洗。