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一機在手隨時歡唱！LINE MUSIC推「去人聲跟唱」　8月與日本同步上線

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▲▼LINE MUSIC。（圖／翻攝自YouTube／LINE Taiwan）

▲LINE MUSIC 「去人聲跟唱」功能8月與日本同步推出。（圖／翻攝自YouTube／LINE Taiwan）
記者楊庭蒝／綜合報導

LINE台灣今（13）日舉辦「LINE CONVERGE 2020年度線上記者會」，LINE台灣內容事業部副總經理張景雯透露，在LINE MUSIC進軍台灣屆滿一年之際，將與日本同步推出「去人聲跟唱」功能，隨時隨地只要一鍵點擊就可以去除原曲的人聲開唱。

LINE MUSIC在2019年7月正式在台灣推出，在這一年的時間裡累積了500萬次的APP下載數，其中註冊用戶數也已經達到350萬。

張景雯指出，今年夏天更與日本LINE MUSIC同步推出「去人聲跟唱」功能，當音樂撥放時，點選歌詞畫面會出現麥克風圖示，點擊之後系統會去除原唱歌聲，用戶就可以開始體驗跟唱功能，有了這個功能，在下半年的歡唱聚會就可以「超前部署」。

此外，LINE MUSIC也將在八月推出另一項全新「影像辨識功能」。張景雯表示，聽音樂的人大多有自己建立歌單的習慣，LINE MUSIC用戶未來只要對其他平台的歌單或專輯封面進行截圖，並將圖片匯入LINE MUSIC，系統可藉由光學字元識別（Optical Character Recognition，OCR）技術，與LINE MUSIC 曲庫快速比對，快速建立歌單，就可以達到無痛轉移歌單的目的。

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