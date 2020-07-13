「預購三倍券」7月底過期未領　郵局補領時間出爐

▲振興三倍券1、2波預購均結束，15日至31日可在指定通路領取。（圖／讀者提供）

記者趙蔡州／綜合報導

「振興三倍券」紙本券預購12日截止，民眾15日至31日期間，可以到指定通路領取，如果31日前沒有領取紙本券，8月3日起則可憑健保卡到郵局領取。指定通路包含四大超商7-11、全家、OK、萊爾富，以及全聯、美聯社、康是美及屈臣氏等。

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▲振興三倍券樣張。（圖／行政院提供）

▲三倍券具備防偽功能。（圖／翻攝畫面）

經濟部表示，民眾有預購三倍券，屆時一定可以領到，不過預估前3天人潮最多，建議民眾自行評估情況，避開人潮最多的時段，其他沒有預購的民眾，從15日起可以到郵局臨櫃領券，也可以隨時綁定數位券。

目前領購時間表如下：

首波預購：已結束

第二波預購：7月8日至7月12日（已結束）

第三波預購：8月1日至8月7日上午9點到晚上10點

首波領取：7月15日至7月31日每天上午9點到晚上10點

第二波領取：7月22日至7月31日每天上午9點到晚上10點

第三波領取：8月15日至8月31日每天上午9點到晚上10點

提醒民眾三倍券預購後「不得取消」、「不得要求退款」，使用期限只到12月31日止，「不找零、不兌現、不儲值」。