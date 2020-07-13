「我們中鏢你們也要」！隔離區村民包圍防疫團隊　朝車內狂咳嗽

▲村民包圍防疫團隊，拍打車窗示威。（影／翻攝自youtube／NDTV）

記者崔子柔／綜合報導

印度一組防疫醫療團隊日前開車前往喀拉拉邦（Kerala），到一處漁村中的隔離區進行檢測工作，竟突然被大約50個村民包圍，邊敲打窗戶邊喊著「如果我們感染了肺炎，你們也應該要有」，甚至有人向車內咳嗽、吐口水，最後得知這群村民是在抗議他們受到隔離，卻沒有食物能吃。

綜合《新德里電視台》、《新印度快報》報導，防疫團隊的車上載有4人，包括一名醫生、一名技術人員、兩名護理師，到達隔離區時發現保健中心的大門被鎖上。該名25歲的醫生這個月才正式入職，他表示，根本沒想到會突然有抗議行為，村民都在撞窗戶，「我一直告訴組員們千萬別下車」。

後來因為村民實在過於激動，防疫團隊才試著搖下車窗溝通，沒想到一名男子將頭湊近車內開始咳嗽、吐口水，並喊「如果我們感染了肺炎，你們也應該要有」。

最後防疫團隊離開了該隔離區，所有人員皆進行了病毒檢測，結果都是陰性，目前都在進行為期7日的自主隔離。

喀拉拉邦衛生部夏拉賈（KK Shailaja）譴責這些抗議民眾，「見到醫療團隊不給予支持就算了，竟還朝著他們攻擊，這太恐怖了」，她能理解沒有獲得食物的憤怒，但也不能這樣對待醫療成員，目前已在極力分配資源。