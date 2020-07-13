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連續7天請房東吃飯！他第8天怒殺「屍體放床底」　1個月後才扔掉：愛佔便宜

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▲▼ 租客連續7天請房東吃飯喝酒第8天將其殺害。（圖／荔直播）

▲有清潔工報警，稱發現可以黑色袋子。（圖／荔直播）

記者蔡儀潔／綜合報導

房東和房客有時難免發生糾紛，然而江蘇蘇州的李姓男子竟將蔡姓房東殺害，隨後更多次殘忍拋屍！原來，李男因房東愛佔便宜，兩人酒後又經常吵架，於是今年春節酒後痛下殺手。

▲▼ 租客連續7天請房東吃飯喝酒第8天將其殺害。（圖／荔直播）

▲租客連續7天請房東吃飯喝酒，第8天將其殺害。（圖／荔直播）

據《江蘇新聞》報導，5月22日一條河道的水面上，漂浮起一個可疑的袋子，警方現場勘查發現，袋子裡裝有人體遺骸，但並不完整。民警魏要濤表示，「有手臂、大腿，但人體軀幹部分是缺失的」，經過法醫勘驗確定，死者大致的死亡時間至少在3個月以上。

隨後警方找來打撈隊，在河底又撈起一個較大的袋子，由於長時間浸泡，裝有石塊沉在水底的大袋子發生了破裂，裡面的小袋子才浮出了水面，「當時的分析就是拋屍的嫌疑人比較匆忙，來不及想太多，隨便找個地方就拋了，但是從屍體的包裝程度來看，不像是匆忙拋屍的，拋屍前應該有一個充足的時間。」

警方在對失蹤人口進行梳理時，發現姓蔡的男子身高和體重符合死者的身份。經過調查，案件嫌疑人很快浮出了水面，正當民警準備對李某實施抓捕時，他主動來自首了。

▲▼ 租客連續7天請房東吃飯喝酒第8天將其殺害。（圖／荔直播）

▲李男行兇後拋屍。（圖／荔直播）

原來，李男和蔡姓房東住在一起7、8年，今年大年初一到初七，更是每天都請對方吃飯喝酒，然而初八那天，李男沒有再安排酒菜，這引來房東的不滿，兩人大吵一架。隨後蔡男很快入睡，且打呼嚕太大聲導致李男睡不著，在一股莫名怒火的刺激下，喝了酒的他將房東殺害。

行兇後，李男為了掩蓋罪行，便把屍體藏在床底下，大概1個月後，他聞到屍體已有嚴重的腐爛的味道，於是重新包裝，裝了一些石頭與磚塊，打包好後分2次扔進了河裡。案發前一周，李男發現其中一個袋子飄了起來，便於淩晨偷偷來到河邊，把袋子撈起來後再次包裝沉到了河底。

民警左麗峰指出，雖然兩人同住多年，但是或多或少肯定有矛盾，「李某覺得這個房東愛貪小便宜，兩人都愛喝酒，喝酒後兩人經常有吵架的。」目前，李男因涉嫌故意殺人罪已被刑事拘留。

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