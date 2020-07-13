快訊／被打爆！郵局電話預約三倍券18分鐘還忙線　網站順1分鐘內完成

▲全台郵局7/15開賣振興三倍券。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

為紓解領取紙本振興三倍券人潮，中華郵政今（13）日上午9時起於中華郵政全球資訊網提供網路預約三倍券專區，及0800-700-199之預約專線電話，供民眾預約7月20日以後欲前往購券之郵局及時段。《ETtoday新聞雲》也實測網路預約號碼牌的流程，只要簡單4步驟就能輕鬆完成預約，過程不用1分鐘就能完成；但是電話預約部分，截至9時20分，專線依然忙線中，打不進去。

郵局官網上午9點起開放網路預約三倍券號碼牌，在首頁上就能看到「我要預約振興三倍券」專區，有分為零星預約及大宗預約。

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▲▼中華郵政振興三倍券郵局預約專區。（圖／翻攝中華郵政振興三倍券網站）

《ETtoday新聞雲》一早實測結果，點入後系統順暢，只要跟著指示完成4步驟，選擇郵局、選擇日期、選擇時段與數量，最後選擇預約數量（不可超過5人）以及領券人證號、驗證碼就能輕鬆完成預約，過程不用1分鐘就可以完成。

民眾只要截圖保存序號，於臨櫃時出示於服務人員，就可省去現場乾等步驟。根據中華郵政統計，上午9點開放網路預約系統後，截至9時30分，已經有超過1萬筆預約完成。

▲▼中華郵政振興三倍券郵局預約專區。（圖／翻攝中華郵政振興三倍券網站）

至於電話預約，需撥打預約電話專線0800-700-199，由服務人員協助民眾進行網路預約，民眾憑預約序號於預約指定日期之時段，到預約郵局購券。不過，截至9時20分，專線依然忙線中，所得到的是「很抱歉，客服人員皆在忙線中，請稍後再撥」。

▲中華郵政7/13上午9點開放民眾電話、網路預約購券時段及郵局。（圖／中華郵政提供）

中華郵政儲匯處專門委員姚麗莉表示，電話預約部分，主要是擔心年長者不會使用網路，因此規劃有200線負責協助民眾致電後進行網路預約，主要由總公司行政人員幫忙處理。至於網路部分，中華郵政已準備好頻寬及流量，以因應湧入預約的人潮。

中華郵政呼籲，為避開尖峰時段人潮，鼓勵民眾事前透過網路或電話預約購券時段，不過，要提醒民眾，使用預約服務客戶，如逾預約時段者，請現場重新抽取號碼牌等候辦理；若在預約時間內未至預約郵局臨櫃領取，本次預約資料將自動失效，不另行通知。

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