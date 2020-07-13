全台郵局7/15開賣限量2款「振興優惠2倍包」　500元款還有加送口罩

「振興三倍券」第二波預購12日截止，預約人數達1159萬人，15日起陸續開放領用。對此，慈濟基金會表示，期盼民眾共襄盛舉，捐贈三倍券來當弱勢靠山。不過，有網友表示，「慈濟怎麼會用這種方法募款」，也讓慈濟回應了。