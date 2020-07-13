全台郵局7/15開賣限量2款「振興優惠2倍包」　500元款還有加送口罩

▲全台郵局7/15開賣三倍券，同步推出2款振興優惠2倍包。（圖／記者李毓康攝）
記者賴文萱／台北報導
響應政府振興三倍券，中華郵政7月15日起於全台郵局同步販售「振興優惠2倍包（200元）」及「振興優惠2倍包（500元）」2款限量超值商品組合，每款合計市價皆超過售價2倍，期協助刺激消費，為提振經濟產生加乘效果。
▲全台郵局7/15開賣限量「振興優惠2倍包」，分為200元款及500元款。（圖／中華郵政提供）
中華郵政表示，為回饋民眾，特與國內知名廠商聯合企劃，配合振興券使用期限及面額，於109年7月15日起至12月31日止推出限量15,000組之「振興優惠2倍包（200元）」及5,000組之「振興優惠2倍包（500元）」，商品多為獲官方認證之民生用品，售完為止。其中，500元款組合還有貼心加贈平面口罩3入。
▲配合振興券面額，中華郵政推出超值優惠價為200元或500元之多款歷年熱銷商品。（圖／中華郵政提供）
除前述限量商品外，中華郵政也邀請多家廠商共襄盛舉，配合振興券面額，推出超值優惠價為200元或500元之多款歷年熱銷商品，以實際回饋讓民眾「郵」感，歡迎至郵局參觀選購，商品詳情請至中華郵政全球資訊網：http://www.post.gov.tw查詢。