疫情收入大減！他婉拒「這個月不方便捐錢」　師姐神回...秒跟上時事

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者袁茵攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友今發文表示，有位朋友平時樂善好施，但今年受到疫情衝擊，收入大幅減少，於是這回委婉地拒絕捐款；沒想到，師姐腦筋動超快，立刻提出替代方案，讓他哭笑不得，但最後還是拒絕了。

網友在爆怨公社娓娓道來，「我有一個朋友，每個月都有師姐跟他收捐款，因為金額不大，我朋友倒是覺得做好事沒差；但是今年不一樣，因為疫情影響，他家收入不如往年來得好，所以跟師姐說不好意思，這個月不方便做善事了！」

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怎料，師姐笑著回應，「沒關係，三倍券也收，做善事不能停。」聽到朋友轉述此事，原po本以為是對方開玩笑，直到今天看到這個廣告，才終於相信了，他不禁吐槽，「真是跟得上時事，朋友還是拒絕師姐了。」

▲聽聞師姐的建議，該名友人最後仍堅持立場。（圖／翻攝自爆怨公社）

po文一出掀起熱論，網友們紛紛表示，「組織太強大了」、「我寧願捐給流浪動物」、「又逮住機會啦」、「捐過10元，有收據」、「直接拿去救濟真正需要的人，比較實際」、「見怪不怪囉」、「終於有人發聲了」。

值得一提的是，振興三倍券將於15日陸續開放領用，包括4大超商、全聯、美聯社、康是美及屈臣氏等；而為了紓解人潮，原本計畫現場直接購領的中華郵政，今（13）日則開放電話及網路預約登記，不過經記者實測，撥打預約專線18分鐘仍忙線，至於網站則1分鐘順利搞定。