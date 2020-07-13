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全球「單日確診23萬例」9天內3次創新高！　美國佛州日增1.5萬例刷新紀錄

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▲▼佛州布埃納文圖拉湖（Lake Buena Vista），迪士尼日前重新開園，遊客戴上口罩遊玩。（圖／路透）

▲佛州布埃納文圖拉湖（Lake Buena Vista），迪士尼日前重新開園，遊客戴上口罩遊玩。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球確診人數近日屢創新高，根據世衛組織 （WHO）最新通報，過去24小時暴增了23萬370例，打破單日新高紀錄。美國疫情再起，佛羅里達州當天也通報1萬5000例的爆量病例，創下全美各州的最高紀錄。截至台灣時間13日上午4點34分，全球累計1282萬1887例確診、56萬7101死。

根據WHO紀錄，台灣時間4日，全球新增確診21萬2326例成為當時最高紀錄，11日通報增加至單日22萬8102例。到了台灣時間13日，通報人數已來到23萬370例，9天內3次刷新全球紀錄。

主要通報病例仍來自美國、巴西、印度，也包含南非等國家。官方紀錄疫情爆發以來，至今7個月，全球確診逼近1300萬大關、近57萬人死亡。

美國累計確診已達328萬8788例、13萬5118死，佛羅里達州（Florida）12日通報數據顯示，該州單日新增1萬5299例病例，打破加州於8日通報的1萬1694例，再之前的「紀錄保持者」則是紐約州的1萬1571例。

佛州共和黨籍州長德桑提斯 （Ron DeSantis）早在5月4日，即放寬封鎖令，遠遠早於其他州，2個月後的現在，顯然疫情猛烈回溫。過去5天內，佛州新增了5萬5842例。

美國之後第2到第5順位分別為，巴西累計183萬9850例確診、7萬1469死；印度84萬9553例確診、2萬2674死；俄羅斯72萬6036例確診、1萬1318死；祕魯32萬6326例確診、1萬1870死。

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