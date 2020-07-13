　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

還在默默投放廣告？快閃店行銷讓你創造高品牌露出，滾動大市場

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

溽暑之日人們喜愛暢飲涼品，對啤酒商來說也是行銷的好時機，因此舉凡麒麟（KIRIN）和朝日（Asahi）等知名品牌，皆曾在夏日推出為期30天左右的 快閃店 ，精緻空間裡供應佐酒餐點和飲食席次，頓時化身城市街衢裡的熱鬧酒肆。然而這種創造品牌露出並推廣商品線的類態，只是快閃店模式之一，現今以IP（Intellectual Property，即智慧財產權）授權滾動市場經濟的 快閃店行銷 ，背後商機更是潛力無窮。

擅長以大型展覽型態操作IP授權快閃店的金守儀，認為快閃店近年蓬勃發展，在於它是一種多贏模式，輔以品牌效果直接（人流顯著、回饋性立即）、公關效益佳（話題與媒體曝光高），加上帶動IP授權商的效能，比起默默投放網路廣告需長期觀察，快閃店確實讓人很有感。

快閃店行銷術RULE1：中等規模以上投報率才顯著

早期快閃店，大多屬於百貨公司攤位，今日除了游擊式的零售店態樣，還有以中大型展覽操作的類型。金守儀創辦的「金儀創意有限公司」是專業辦展團隊，承接的快閃店，多是80～200坪之屬、中大規模的展覽式快閃店，不僅品牌露出效益高，還能做產品線的推廣。對此他談到，「把快閃店打造成展覽氛圍，雖然不收門票，但是會透過一些限定品的規劃，讓粉絲一定要來店裡才能買到。但最主要的重點，還是透過展覽人流創造高度品牌露出，同時帶起IP授權的商機。」

對品牌業者（IP授權商）來說，透過快閃店賣的授權，最後投報率往往能遠高於活動成本，事實上，快閃店最大優勢所在，正是「品牌、消費者與被授權商」三贏的行銷特質，但這類展覽式快閃店必須到達中大型規模，滾動出來的效益才能達到品牌所需產值。

快閃店 行銷最大優勢所在，正是「品牌、消費者與被授權商」三贏的行銷特質 。

快閃店行銷術RULE2：成功行銷要能回收與攤平成本

就IP授權業者來說，開設快閃店雖隸屬企業年度行銷計劃，但目的絕非像公部門消化預算，民間業者永遠在商言商，因此快閃店活動，主軸除了品牌露出，也講究回收和攤平多少成本，「不是一場行銷預算500萬花下去，品牌露出就好，成功的行銷也在於成本回收與後續滾動效益，唯有這樣，IP業者和辦活動的營運商，大家才能往下走。」金守儀強調。

然而開設快閃店的成本頗高，500萬起跳是常見基本門檻，因此前期必須釐清開設目的是為了提升品牌形象，還是賣產品；其次，不同產品類態操作策略不同，以IP授權業者來說，除非有新素材、新話題，否則像啤酒產品逐年曝光，反而招致反效果。IP授權商必須有相當緩衝期，藉此讓新素材累積，凝聚能量後，稀有性飽滿了，下一檔能量才能爆發，金守儀並直言，哪怕授權商希望舉辦，都會建議緩一緩。

IP授權 快閃店 必須有相當緩衝期，藉此讓新素材累積，稀有性飽滿了，下一檔能量才能爆發 。

快閃店行銷術RULE3：釐清你的動機

快閃店的強大行銷優勢很迷人，但投入要須釐清這場活動的行銷重點何在，是打品牌，利用活動達到公關宣傳和曝光效果？抑或賣產品、推廣新的產品線，藉此刺激銷售？兩者間，一個是形象動機，一個是販售動機，操作策略必然不同。金守儀說，「如果純粹賣商品，那麼整個展覽面積就會小很多，故事性也會較薄弱，所以規劃前，一定要和客戶詳細釐清想傳達的是甚麼。」

普遍而言，強調品牌露出的客戶，多是授權圖像相關的企業，如三麗鷗、卡通頻道等等，由於授權商多半沒有自己的產品線，IP衍生商品實際上都是握在簽約的被授權商手中，IP授權商利用快閃店做品牌露出，主要還是著眼在於授權商機。至於像零售快閃店這類商售動機的活動，投報率和純操作品牌也會很不同，譬如投入成本500萬，但希望整檔活動能有800萬的收益，創造300萬的利潤。

開設 快閃店 前，先釐清活動的行銷重點何在，是打品牌？還是賣商品？

快閃店行銷術RULE4：通盤審酌活動檔期的毛利水準

開設快閃店不僅要廓清行銷動機，也要評估品牌知名度足不足、產品線毛利夠不夠，依據自身條件，衡量是否宜於投入，譬如品牌本身產品線已不足，此時重點應建立品牌，提升品牌形象與大眾認知度。

金守儀以IP授權商為例，今日若投入中大型規模的展覽型快閃店，光是場租、硬體和人事等費用，基本上從600到1,100萬跑不掉，假設一檔活動要透過IP授權做600萬業績，在預期毛利20～25%水準下，該檔收入就要達到3000萬左右，他表示，「以目前市值規模不可能不賠錢，只是賠多或賠少。」

至於成本較低、小規模的快閃店，多半應用百貨公司攤位來達成，由於百貨公司採用分潤，一場建制下來成本約200萬即可包辦完成。但小規模的快閃店整體投報率偏低，除非採用多站式巡迴，將建置好的硬體設備透過新活動場域持續使用而逐漸攤提成本，約莫2至3站後，粗估能開始獲利。

以金儀創意操作過的案例來看，三麗鷗就做了4站，遍及台北華山、高雄草衙道以及新竹巨城百貨等等，但金守儀強調這是奠基在華山站的成功，加上中南部粉絲敲碗，所以才做了一趟4站的巡迴。綜合前述，不管是何種產品類態、快閃店規模大小，能賺多少錢、可回收多少，事前都必須做通盤的審酌才能讓效益極大化。

圖片提供╱金儀創意有限公司 

（完整文章請看瘋設計

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
快訊／葉金川開車遭追撞「車尾全爛」　緊急送醫
40歲美魔女人妻揪14歲國中生「家裡嘿咻」　丈夫孩子都在
情侶摩鐵激戰聞臭味…掀床墊驚見女裸屍！12組客與屍共眠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

還在默默投放廣告？快閃店行銷讓你創造高品牌露出，滾動大市場

屈臣氏今開賣摩戴舒口罩1,600盒　單片售價上看7元

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

還在默默投放廣告？快閃店行銷讓你創造高品牌露出，滾動大市場

屈臣氏今開賣摩戴舒口罩1,600盒　單片售價上看7元

百億高雄車站都更案加持　區域新案單價坐2望3

臉不見了！　台南浪浪疑遭潑酸「全身80%潰爛」...搶救1天宣告不治

洋基自家打線也沒轍　王牌柯爾隊內賽狂送9K

硬上還不夠…狼父威逼親生女兒接客賺錢20人↑　她崩潰揭發獸行！

紓解人潮！唐鳳開啟「腦波控制」　看完只記得「三倍券數位綁定」

藍營狂打「口譯哥條款」　蘇貞昌斥扭曲：聘約人員跟公務員完全無關！

馬凱／孰令世界落入不公不義？

當咖哩遇上紅茶！「鶴茶樓X佐藤咖哩」聯名限定飯登場　平日只有晚上吃得到

腳踏車騎到沒氣怕挨罵　女童派出所求助...原來警察這麼平易近人　

英超／嗆水晶宮前鋒「黑鬼」　12歲男童種族歧視被捕

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

消費熱門新聞

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

屈臣氏今開賣摩戴舒口罩1,600盒

屈臣氏中衛口罩今開賣「限定3色」1800盒

寶雅今日開賣「夢幻ELSA色」口罩5,000盒

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

三倍券最大獎！台中購物節抽豪宅

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

快閃店行銷讓你創造高品牌露出

這床超完美　網：一輩子起不來

百萬網紅1招「省錢省時」除塵蟎

才穿3天裂開　網怒：比五月花還薄

防三倍券「退貨兌現」！家樂福不給錢只退券　

台茂5千坪公園5大遊樂設施免費玩

內行才知！摩斯隱藏版菜單超激省

更多熱門

相關新聞

金高銀破天荒「剪短髮」仙氣驟減

金高銀破天荒「剪短髮」仙氣驟減

南韓女星金高銀出演的《The King：永遠的君主》剛剛落幕，近期她以服飾品牌代言人身份出鏡最新形象照，令粉絲驚艷的是，金高銀剪去一頭招牌長髮，改以俐落齊肩短髮亮相，更換上簡潔黑色西裝，完全不見仙氣女星蹤影，新造型曝光頗受好評。

日本「貓咪吐司」將來台快閃

日本「貓咪吐司」將來台快閃

Nike復古廣告拼圖鞋迷必收！

Nike復古廣告拼圖鞋迷必收！

想法與視覺的撞擊　屏東創意廣告首獎50萬

想法與視覺的撞擊　屏東創意廣告首獎50萬

北中南玩具總動員主題店萌萌快閃

北中南玩具總動員主題店萌萌快閃

關鍵字：

快閃店行銷廣告品牌經營

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

股災all in台積電　3個月賺650萬

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

八點檔天王爆吃軟飯！

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

5年來影響生活！她發36歲送養文

即／觀音山自撞車禍！20多歲女慘死

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面