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力挺DD52年輕女孩追夢！　泰山冰鎮冠名贊助初戀系粉紅梅花團

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▲偶像女團養成節目《菱格世代DD52》火熱開播，泰山冰鎮也冠名贊助節目選出的粉紅梅花團，應援這群平均年齡不到20歲的年輕女孩勇敢追夢。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者鍾欣妍／採訪報導

「給我一瓶酒，再給我一支菸，說走就走，我有的是時間，我不想在未來的日子裡，獨自哭著無法往前。」《菱格世代DD52》選手陳思綾一開口清唱，展露沙啞迷人嗓音。

▲▼力挺學生勇敢追夢！ 泰山冰鎮冠名DD52初戀系粉紅梅花團 。（圖／記者陳家豪攝）

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▲▼《菱格世代DD52》選手陳思綾擁有沙啞迷人嗓音，夢想成為唱跳歌手。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼力挺DD52年輕女孩追夢！　泰山冰鎮冠名贊助初戀系粉紅梅花團。（圖／記者陳家豪攝）

從小懷抱唱跳歌手夢的陳思綾說，別看她拿起麥克風自信爆棚的模樣，舞蹈卻是最大罩門，因此激勵自我報名參賽，「從小就是想要成為下一個蔡依林，我覺得可以在台上邊唱邊跳是一件很帥的事情，因為我的強項是在唱歌，我跳舞這方面很弱，我就是很肢體障礙，所以我就想說要來這個節目，透過這種高壓的訓練來提升自己。」

▲▼力挺DD52年輕女孩追夢！　泰山冰鎮冠名贊助初戀系粉紅梅花團。（圖／記者陳家豪攝）

▲《菱格世代DD52》選出的粉紅梅花團成員，平均年齡不到20歲。（圖／記者陳家豪攝）

走進粉紅梅花團的練習室，這群像陳思綾一樣從節目選出的粉紅梅花團成員正抓緊時間苦練舞蹈，平均年齡不到20歲的年輕女孩們，將展開三個月的培訓和團隊競爭力拚出道。

▲▼力挺DD52年輕女孩追夢！　泰山冰鎮冠名贊助初戀系粉紅梅花團。（圖／記者陳家豪攝）

▲《菱格世代DD52》選手Nicole（圖左）目前擔任粉紅梅花團隊長，出身華岡藝校專攻街舞。（圖／記者陳家豪攝）

擔任粉紅梅花團隊長的Nicole，則是出身華岡藝術學校，主修表演藝術科街舞組，談起參加節目的緣由表示，高中畢業後進到王偉忠的公司當實習生，如今由幕後再次走到幕前，一路過關斬將，很珍惜在舞臺展現自我的機會，「本來是先出社會，先打工賺錢，但是又再回去一次，我自己喜歡的事情的時候，我就會覺得這個機會，好像沒有放棄過。」

▲▼力挺學生勇敢追夢！ 泰山冰鎮冠名DD52初戀系粉紅梅花團 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼泰山冰鎮冠名贊助粉紅梅花團，應援年輕女孩成為閃閃發光的鑽石。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼力挺DD52年輕女孩追夢！　泰山冰鎮冠名贊助初戀系粉紅梅花團。（圖／記者陳家豪攝）

看見粉紅梅花團成員勇往直前不服輸，身為年輕人最喜歡的果茶品牌泰山冰鎮，近年以「只要能踩就是舞台」也在背後贊助冠名，支持學生圓夢。

陳思綾坦言，自認舞蹈天份不足，在團練過後還會上個人舞蹈課加強，「我就上到快凌晨，隔天早上我又要繼續上課，或者是跟著她們一起練習，有時候覺得很累，就覺得要來瓶飲料冰鎮一下，以前拍子很不好，可是練了跳舞之後，我唱歌的拍子，慢慢變比較會抓，我就覺得人就是要在高壓的環境下訓練，就是會有很快的進步。」

▲▼泰山冰鎮紅茶XDD52置入情境照拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲身為年輕人最喜歡的果茶品牌泰山冰鎮，近年以「只要能踩就是主軸」，支持學生圓夢 。（圖／記者周宸亘攝）

《菱格世代DD52》找來藝人楊丞琳、潘瑋柏擔任首席導師，打造全新台灣女子團體，泰山冰鎮也要應援夢想成為偶像的女孩，不斷超越自我，未來如同鑽石般閃閃發亮。

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