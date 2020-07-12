社會局長難尋　柯文哲擬派愛將市府顧問周榆修出任

▲北市府顧問周榆修。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲小內閣又傳人事異動！今年4月1日甫上任的社會局長劉志光，向市長柯文哲以健康因素為由，自請離職，結束短短3個月的社會局長工作，據傳市府顧問周榆修將接掌社會局，預計15日宣布人事異動。對此，北市府副發言人黃瀞瑩表示，府內任何人事異動，均會透過新聞稿正式對外說明；周榆修則未接電話。

民眾黨立委蔡壁如離開市府後，周榆修扛下市長室主任重責，負責跨局處協調，並頻上政論節目辯護政策，為柯文哲倚重的愛將。柯文哲第二任期，找來社工專業背景出身的陳雪慧任社會局長，陳請辭後，柯文哲延攬北市聯醫中興院區院長劉志光接掌社會局。

今年4月1日甫上任的社會局長劉志光，向市長柯文哲以健康因素為由自請離職，結束短短3個月的社會局長工作。劉志光12日下午出面證實，他大概一個月前感覺到頭暈，初步的檢查是腦血管有一點點狹窄，市長要他好好休息；預計在本月中正式離職。

如今已要換第三位局長，據傳考量到交接時間緊迫，且外部專業人才難尋，柯文哲才考慮內調「自己人」，讓周榆修轉任社會局長，讓最信任的愛將接管，穩定軍心。周榆修曾經擔任黃向群議員助理，民進黨青年部副主任、民進黨立委蘇巧慧助理，2017年進入市長室，現為台北市政府市政顧問。



知情人士表示，預定明天晨會走遴選程序後將有定論，據了解，發言人周台竹未來可能有異動。