　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

社會局長難尋　柯文哲擬派愛將市府顧問周榆修出任

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台灣民眾黨創黨大會，北市府顧問周榆修接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

▲北市府顧問周榆修。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲小內閣又傳人事異動！今年4月1日甫上任的社會局長劉志光，向市長柯文哲以健康因素為由，自請離職，結束短短3個月的社會局長工作，據傳市府顧問周榆修將接掌社會局，預計15日宣布人事異動。對此，北市府副發言人黃瀞瑩表示，府內任何人事異動，均會透過新聞稿正式對外說明；周榆修則未接電話。

民眾黨立委蔡壁如離開市府後，周榆修扛下市長室主任重責，負責跨局處協調，並頻上政論節目辯護政策，為柯文哲倚重的愛將。柯文哲第二任期，找來社工專業背景出身的陳雪慧任社會局長，陳請辭後，柯文哲延攬北市聯醫中興院區院長劉志光接掌社會局。

今年4月1日甫上任的社會局長劉志光，向市長柯文哲以健康因素為由自請離職，結束短短3個月的社會局長工作。劉志光12日下午出面證實，他大概一個月前感覺到頭暈，初步的檢查是腦血管有一點點狹窄，市長要他好好休息；預計在本月中正式離職。

如今已要換第三位局長，據傳考量到交接時間緊迫，且外部專業人才難尋，柯文哲才考慮內調「自己人」，讓周榆修轉任社會局長，讓最信任的愛將接管，穩定軍心。周榆修曾經擔任黃向群議員助理，民進黨青年部副主任、民進黨立委蘇巧慧助理，2017年進入市長室，現為台北市政府市政顧問。

知情人士表示，預定明天晨會走遴選程序後將有定論，據了解，發言人周台竹未來可能有異動。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／載她去觀音山撞電桿！20多歲女困車內慘死…男駕駛破頭昏
11歲女「頭痛趴書桌」亡！父母抱屍衝醫院…醫見屍斑傻：活過來
三倍券4大超商15日「限時段領取」！估前3天最尖峰　三波時間
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

社會局長難尋　柯文哲擬派愛將市府顧問周榆修出任

「車禍死亡數」飆6都冠　高雄亂掉了！柯文哲諷韓國瑜做市長：不看數字解決問題

女兒反映才裝冷氣　王世堅痛批蘇貞昌：現在是家天下？

蔡英文競選2700萬流向幽靈公司？　競選幹部駁：任務完成回歸崗位

國民黨主席+3立委陪掃街　李眉蓁大喊7字隊名！狠酸陳其邁「輔選國家隊」

蕭美琴自許「戰貓」迎戰「戰狼」　坦言崔天凱是可敬對手

柯建銘：國民黨從廢墟站起應進退有據　別往下沉淪、秀下限

陳其邁競選總部成立！「栗子頭」帥兒低調入競選團隊

國民黨不滿監院人事號召「打爆綠委電話」 陳亭妃痛批：惡質手段！

影／好甜！「牛奶糖悠遊卡」曝光　13日上午四大超商限時預購

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

已停駕！駐駕傢俱店卻遭拒門外　老闆：不方便...媽祖秒啟程離開

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

染毒入獄！媽苦撐家計幫養女兒　他浪子回頭改造鹽酥雞店獲口碑

畢書盡當爸！「生了跟我長得很像的女兒」　唱歌哄她一直哭「可能不喜歡我歌聲..」

5種材料簡單做「抹茶提拉米蘇」吐司基底淋上鮮奶油征服甜點胃

社會局長難尋　柯文哲擬派愛將市府顧問周榆修出任

「車禍死亡數」飆6都冠　高雄亂掉了！柯文哲諷韓國瑜做市長：不看數字解決問題

女兒反映才裝冷氣　王世堅痛批蘇貞昌：現在是家天下？

蔡英文競選2700萬流向幽靈公司？　競選幹部駁：任務完成回歸崗位

國民黨主席+3立委陪掃街　李眉蓁大喊7字隊名！狠酸陳其邁「輔選國家隊」

蕭美琴自許「戰貓」迎戰「戰狼」　坦言崔天凱是可敬對手

柯建銘：國民黨從廢墟站起應進退有據　別往下沉淪、秀下限

陳其邁競選總部成立！「栗子頭」帥兒低調入競選團隊

國民黨不滿監院人事號召「打爆綠委電話」 陳亭妃痛批：惡質手段！

影／好甜！「牛奶糖悠遊卡」曝光　13日上午四大超商限時預購

女星難忘40年前初戀！　鬆口認了：每個禮拜都夢見他

中職／兄弟補賽剩2戰！　14日德保拉對統一獅

《暑假》首位嘉賓果然是朴敘俊！等2年合體《尹食堂》鄭有美

長江洪水近3800萬人受災　習近平坦承「形勢十分嚴峻」

貴州「自殺式」公車墜湖調查出爐　警方曝關鍵原因：有酒駕

中職／對米蘭達猛吞K　林立敲致勝轟：只想把球留在界內

中職／歸隊後首度開轟　林智勝：想在桃園拋彩帶

快訊／載她去觀音山撞電桿！20多歲女困車內慘死…男駕駛破頭昏迷

中職／林承飛兩次關鍵安追分：不想被拋彩帶

社會局長難尋　柯文哲擬派愛將市府顧問周榆修出任

黝黑變色龍寶寶破蛋而出！　孩子的爸現身...藍綠色澤超美

政治熱門新聞

王世堅酸爆林佳龍：你又不是莎莎、浩子、阿翔

「牛奶糖悠遊卡」曝光　13日上午四大超商限時預購

韓國瑜進化「2.0」　陳揮文喊話韓粉：等民進黨自爆！

法務部：7/15起死囚槍斃須戴頭罩

內湖分局7月起執行「靜城專案」

史上最火熱基層選舉！屏東崁頂鄉長補選「全國最老」勝出

後備軍人注意！　「同心31號」演習動員召集令12時生效

蘇貞昌「臉超蒼白」　真相害網笑翻

柯文哲：票投陳其邁就是懲罰自己

臉書新頭貼字樣挨批　外交部：肯定小編的創意

約聘雇滿3年可獲職等職務？人總澄清：不會變公務員

陳水扁遷居故鄉台南！陳致中曝「昨晚睡得OK」

政院擬立法「約聘人員可取得職等」　李貴敏批：口譯哥條款

民進黨挨轟酬庸「六大把戲」　孫大千：逐步把國家吃乾抹盡

更多熱門

相關新聞

不爽友柯　姚辦發言人竟要這兩人退黨

不爽友柯　姚辦發言人竟要這兩人退黨

民進黨台北市長參選人姚文智的民調持續低迷，總統蔡英文日前才為姚及黨籍台北市議員參選人授旗，盼姚文智能做好母雞帶小雞的工作，但傳出部份市議員仍維持「友柯」，姚陣營發言人洪立齊7日晚間在政論節目指出，某些黨內同志行為會造成選民混淆，更直接點名北市府顧問周榆修、市議員高嘉瑜，認為兩人應該主動退黨。

不怕踩黨紀　柯P綠營幕僚：一定幫柯輔選

不怕踩黨紀　柯P綠營幕僚：一定幫柯輔選

綠營周榆修升北市顧問：做好府會聯絡

綠營周榆修升北市顧問：做好府會聯絡

抗議馬政府！民進黨號召青年上街

抗議馬政府！民進黨號召青年上街

向年輕人招手　民進黨尋找18銅人

向年輕人招手　民進黨尋找18銅人

關鍵字：

周榆修

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

快訊／抓到了！染愛滋女移工凌晨落網

陳建州道歉「真的是時候了」！

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

逆轉！在地人起底芒果爺爺黑歷史

5年來影響生活！她發36歲送養文

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

南蛇纏漁網枉死！男童見狀難過哭了

39歲陳冠希變這樣！真實模樣現形

長太像以為走丟　她牽陌生狗回家

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

更多

最夯影音

更多
李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！
女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面