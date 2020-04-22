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13年響應飢餓三十！　四維高中222名學子12小時不進食體驗飢餓

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▲四維高中蔡忠和校長與綜206班同學響應飢餓三十。（圖／世界展望會提供，下同）

四維高中蔡忠和校長與綜206班同學響應飢餓三十。（圖／世界展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮四維高中積極推展三好，涵養學子關懷服務兒童的慈悲心懷，連續13年響應台灣世界展望會第31屆「飢餓三十人道救援行動」， 22日校內222名學子透過12小時不進食固體食物，體驗身處糧食短缺地區兒童的生活景況，捐出餐費投入糧食缺乏地區，救援最脆弱兒童。

今年因應新冠病毒疫情，為避免校內群聚感染風險，四維高中的飢餓體驗特別發揮創意，利用中午休息時間透過廣播系統分享飢餓三十活動意義，並在各班電視播放飢餓三十空投糧食影片，讓參與飢餓體驗的同學不需聚集，也讓無法參與體驗的同學們看見脆弱兒童的故事及需要。

▲四維高中蔡忠和校長與綜206班同學響應飢餓三十。（圖／世界展望會提供，下同）

四維高中全班響應飢餓三十的綜206班於教室內觀看飢餓三十空投糧食影片。

四維高中校長蔡忠和分享：「對的事情要持續做！今年是第13年響應台灣世界展望會飢餓三十飢餓體驗DIY活動，透過對公益活動的參與，持續推廣三好校園理念，邀請師生透過飢餓體驗了解國內外災貧的需要，經由不群聚的飢餓體驗，體會面對醫療資源不足、糧食缺乏國家的弱勢兒少、家庭生存的困難，讓我們一起努力為世界帶來轉變！」

綜105班莊翰翔同學表示，這是第一次全班一起響應飢餓三十，覺得是和大家一起做一件有意義的事情！在許多沒有水和食物的地方，「唯一所求就是活下去！」。鄒語彤同學表示，今天大家說好要互相監督，管好嘴巴不能偷吃，忍住飢餓！「一起做愛心的參與者，而非旁觀者。」

▲四維高中蔡忠和校長與綜206班同學響應飢餓三十。（圖／世界展望會提供，下同）

四維高中蔡忠和校長（前右）、展望會東區辦事處蕭文榮主任（前中）、綜105班江正雄導師（前左）手比30響應飢餓。

綜105班班導江正雄老師分享，每次帶班，都會鼓勵全班一起參與飢餓體驗活動，並藉此凝聚班級向心力。希望同學們珍惜食物，透過三好活動，做好事心存感恩。也期待在將來同學們的人生歷程裡，能記住這份飢餓感，「雖然我們的難受是短暫，不要忘記許多人還在艱難掙扎！」

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮主任表示，沙漠蝗蟲大舉侵襲東非國家，造成70年來最大蟲群的蝗災。一平方公里的蝗蟲群，一天可吃掉3萬5千人所需的糧食；蝗蟲大軍經過之地寸草不生，對於原本就面臨糧食短缺的國家更是雪上加霜！展望會透過飢餓三十「東非蝗災救援行動」，目前正投入索馬利亞、南蘇丹以及肯亞的蝗災救援工作。在台灣，因疫情影響，許多弱勢家庭的主要照顧者面臨工作減班，家庭經濟因此陷入困境，展望會匯集捐款人的愛心，透過「國內急難及特殊景況家庭」協助弱勢家庭度過難關。邀請您成為國內外災貧需要的盼望！愛心專線：03-8236868。

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