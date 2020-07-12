北市社會局長請辭！出面駁斥遭架空：我從頭到尾都沒這感覺

▲台北市社會局長劉志光。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲小內閣又傳人事異動！今年4月1日甫上任的社會局長劉志光，向市長柯文哲以健康因素為由，自請離職，結束短短3個月的社會局長工作。劉志光12日下午出面證實，他大概一個月前感覺到頭暈，初步的檢查是腦血管有一點點狹窄，市長要他好好休息。至於傳出遭架空？劉強調「我個人從頭到尾都沒有這種感覺」。

劉志光表示，因為他自己個人的健康因素，他大概一個月前感覺到有頭暈的現象，覺得不太對勁就到醫院檢查，初步的檢查是腦血管有一點點狹窄，當然就開始做治療，同時這個狀況也有向市長柯文哲報告，畢竟我們政務官對於我們的工作非常的注意，尤其在健康方面。

劉志光說，柯文哲知道之後，告訴他要好好保重自己的身體、多多休息，柯本身也是醫師，他自己也是醫師，他們對健康都非常注重，「基本上市長有跟我講說要休息，當然，也許這個動作就是慰留的動作」。

劉志光也說，其實他個人也覺得蠻可惜的，本來要好好把北市弱勢、長照好好的做，但是因為身體健康因素，沒有辦法完成，不過事後跟市長報告，市長也了解到身體是最重要的部分，未來北市有關社會服務跟長照部分，在他有能力的時候，已答應柯會好好的協助北市府。

至於外傳副市長蔡炳坤「管過界」太關注社會局業務，導致劉自覺遭架空而求去。劉志光強調，「我個人從頭到尾都沒有這種感覺」，因為在工作的時候，同仁跟府方的長官對他很支持，當然包括市長、副市長在內都對他很支持，並沒有外界所說的有架空情況。



劉志光表示，社會局做局長、副局長的，都會跟主管有一個群組，他個人也跟所有同仁都有一個群組，或許蔡炳坤先前代理的時候是有群組，但據他所瞭解，蔡現在是退出的。

至於是否蠻多事情不見得自己決定，還要經過副市長？劉志光表示，他個人沒有這方面的感受，因為除了市長跟他有直接的溝通之外，另外副市長也有督導的責任，所以有很多的政策要處理之前向市長、副市長報告，這是應該做的事情，沒有特別感受到有任何的壓力來自於上面。

劉志光表示，自己目前請假中，這幾天有做身體健康檢查，至於辭職生效日，「基本上大概七月中吧」，而代理局長是市長的權責，他沒辦法代市長回答，至於下一步，等自己身體狀況比較好的時候，會回到醫界、學校裡面，繼續做原來還答應其他人的工作。被問到之後考慮回到北市府團隊？劉回應，「如果我身體的狀況可以的話，市長也不嫌棄的話，我想這個是我們每個市民都應該來幫北市市民做這些服務，這是應該的事情」。

劉志光同時也發出聲明稿，全文如下：

這幾天關於我的辭職在媒體上出現很多版本，有些內容連我本人看了都覺得不可思議，也影響社會局同仁與市府長官的士氣，為了避免不必要的捕風捉影，我在此鄭重說明。

大約在一個多月前，我出現頭暈狀況，我到醫院檢查後，發現腦血管有狹窄的狀況，醫師建議我避免高強度的工作，以免影響健康。

我的家人非常擔心，其實我的孩子也是醫生，他們非常希望我能夠好好休息，只是我才剛到職，很多業務都在推展之中，當時沒有做最後決定。

但後來我還是有發生頭暈的狀況，再次前往醫院檢查，醫師做了相同的建議。

因此大約在三週前，我向市長口頭報告，市長非常關心，當天我們聊了很多，我還記得他要我找時間多休息，工作不要這麼累、壓力不要太大。

不過幾個星期下來，我覺得不能再繼續高強度的工作下去，因此再度跟市長報告，我們認識很久了，他知道我不是輕易言退的人，而且市長也是醫師，非常了解事情嚴重性，才勉予同意。

這樣的結果實非我所願，三個月前我來到台北市政府，真的很期待讓我的加入，能讓台北市的社會扶助、長照業務推展得更順利，照顧更多需要的人，不過人生就是有這麼多的不確定，即使離開了這個職位，我還是回繼續在能力許可的範圍內幫忙，為台北市政府加油！