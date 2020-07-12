兄妹失散21年　兄帶餅乾相認催淚重逢！

▲台南市麻豆警分局尋人高手防治組巡佐吳孟宇，幫失散21年的莊姓兄妹再重逢，莊女家屬十分感激。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆警分局尋人高手吳孟宇，在高雄市大寮區安置機構，發現1名患有重度精神疾病身分不明女子，該女子在21年前被發現安置，經吳員努力不懈，幫她找到家人，吳員偕同家屬至機構讓兄妹重逢，離別時妹妹還不斷向哥哥揮手再見，似乎在提醒哥哥記得再來找她。



台灣歷年受理失蹤人口案件8萬多人，至今尚有1萬2千多人未尋獲，失蹤人口家屬常常身心俱疲，因此警察機關將失蹤人口協尋列為主要工作項目之一。



麻豆警分局尋人高手防治組巡佐吳孟宇，日前在高雄市大寮區安置機構，發現1名患有重度精神疾病的身分不明女子，該女子1999年被民眾發現報案後，安置於大寮區安置機構；經吳員努力不懈，逐一比對各縣市通報失蹤人口資料，終於比對到一筆在高雄市路竹區的失蹤人口資料，經通知到其家人，在7月上旬偕同家屬至機構讓兄妹重逢，哥哥滿心期待重逢相認的日子，還特地準備了妹妹最愛吃的夾心酥餅乾，讓妹妹回味記憶中的滋味，離別時，妹妹還不斷向哥哥揮手再見，似乎在提醒哥哥記得再來找她。



吳員指出，該名60歲莊姓女子未婚，在7歲發現有精神疾病，父母過世後，哥哥不捨莊女獨自一人，所以選擇不婚，全心照護，但莊女不慎在1999年（39歲）時走失，不知去向，當時高雄市政府社會局接獲通報有身分不明人士，積極聯繫機構做安置，給予妥善的照顧；哥哥曾多次試圖找尋莊女，但都沒有下落，感到相當難過與自責，經過21年原也已經不抱希望，直到接獲警方通知與妹妹重逢後，才相信這一切都是真的，終於放下心中的大石頭，對於警方積極為民服務並促使家人能團聚，甚為感激，一再道謝，社會局亦承諾盡速協助恢復身分，辦理低收等社會福利。





麻豆警分局長洪頂力表示，秉持視民如親、為民服務的精神，鼓勵同仁多發揮同理心，協助更多失蹤者早日與家人團圓，也提醒家中如有身障人士，可主動到警察機關申請「預防走失愛的手鍊」，以防家人不慎走失時，能即時得知身分並聯繫家屬，避免憾事發生。

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