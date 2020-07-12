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佛州淪疫情重災區！　迪士尼堅持開園「瘋湧數百人」：自願承擔風險

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▲▼ 美國疫情,新冠肺炎,佛州迪士尼。（圖／路透）

▲佛州迪士尼堅持開園。（圖／路透）

文／中央社奧蘭多11日綜合外電報導

位於佛羅里達州的「迪士尼世界」一向以「地球上最神奇地方」聞名，但此主題樂園今天重新開放時，寄望戴口罩、保持社交距離和手部消毒等防疫措施，能阻擋新型冠狀病毒散播。

法新社報導，全美爆發新一波確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）和死亡激增，佛羅里達州是重災區之一。美國則是染疫和病故人數高居全球第一的疫情最嚴重國家。佛州今天通報新增1萬360人確診感染以及95人病故，是州內單日新增確診第3高。全美境內已累計逾320萬例確診以及將近13萬5000人病故。

歷經4個月關閉後，位於佛於奧蘭多（Orlando）的迪士尼世界（Disney World）今天重新開放4個主題樂園當中的2個--神奇王國（Magic Kingdom）和動物王國（Animal Kingdom）。艾普科特中心（Epcot）和迪士尼好萊塢夢工廠（Disney Hollywood Studios）則預定15日開放。

▲▼ 美國佛州迪士尼樂園。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國佛州迪士尼樂園。（圖／達志影像／美聯社）

數百名遊客今天不畏佛州炎熱，排隊等候迪士尼世界開園，部分遊客頭戴米老鼠耳朵頭飾，但全都戴上口罩，迪士尼世界的新指引，要求入園遊客和樂園員工全都得戴口罩。今天造訪的遊客已事先預約購票，讓迪士尼得以控制入園人數並兼顧社交距離。7月整月的門票早已售罄。

園方在入口處為遊客量體溫，且手部消毒裝置到處都有。迪士尼表示，它在各景點和商店內，嚴格執行維持2公尺社交距離措施。迪士尼世界在官網表示：「藉由造訪迪士尼世界，您自願承擔暴露於COVID-19的一切相關風險。」

許多孩童造訪迪士尼，最期待的便是與米老鼠等經典角色熱情擁抱，合影留念。但為避免病毒傳播，迪士尼規定訪客在園內對於扮成各種角色的演出人物，一律禁止擁抱。容許遊客與迪士尼角色打成一片的著名遊行以及晚間煙火秀也取消。

在社群媒體上，許多人批評迪士尼世界於佛州疫情加速升溫之際重新開放。

▲▼佛州部分海灘重新開放，大量人潮湧入，還有不少人沒戴口罩。（圖／路透）

▲佛州之前部分海灘重新開放，大量人潮湧入，還有不少人沒戴口罩。（圖／路透）

佛州共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis）於5月和6月開始逐步重啟經濟。美國頂尖傳染疾病專家佛奇（Anthony Fauci）9日表示，佛州於符合必要安全基準前就開始重啟經濟。但迪尚特反駁此說法聲稱，當時的數據支持重啟經濟的決定。但於6月底，迪尚特倒退一步，下令關閉酒吧，試圖抑制病毒散播，然而確診病例持續不斷攀升。

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