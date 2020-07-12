　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3號颱風「辛樂克」恐誕生？熱帶擾動發展中將大迴轉　氣象局曝對台影響

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，今晨2時低氣壓在菲律賓東方海面，向西移動，時速15公里。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今年第3號颱風「辛樂克」恐誕生？氣象專家吳德榮表示，今天（12日）清晨在菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展，最新美國、加拿大系集模式模擬圖顯示，其未來在台灣東側海面呈現大迴轉路徑，強度是否會跨過輕颱的標準，應密切觀察後續發展。對此，中央氣象局預報員張承傳指出，目前預報成颱機率不是那麼大，但周三起到周五水氣增加，中南部一整天都有降雨機率；另外，午後雷雨範圍也較廣，平地降雨機率提高。

高溫區域：

請繼續往下閱讀...

【橙色燈號】連續3日36度以上

北部：新竹縣、新北市、台北市。
中部：彰化縣、南投縣、雲林縣。
南部：高雄市、屏東縣。
東半部：台東縣、花蓮縣。

【黃色燈號】36度以上

中部：嘉義市。
東半部：宜蘭縣。

▼氣象局對12縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，今太平洋高壓偏強，天氣仍穩定，各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，高溫普遍在34至36度，其中大台北盆地、台東、花蓮縱谷及西半部內陸近山區或河谷局部地區，有36度以上高溫出現的機率；至於降雨方面，清晨至上午中南部地區因陸風與西南風輻合作用而有零星降雨，午後在各地山區及大台北、東北部地區則可能有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局表示，周一、周二太平洋高壓影響，天氣穩定，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱；大台北、東北部地區及各地山區午後仍有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢發生的機率，此外，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨或雷雨。

氣象局指出，周三至周五西南風影響，迎風面的中南部地區降雨稍增，有局部短暫陣雨或雷雨，午後在各地山區、北部及東北部地區仍有局部短暫雷陣雨，山區有局部較大雨勢發生的機率，氣溫依舊偏高。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周六各地大多為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨，氣溫依舊偏高。

氣象局觀測，今晨2時低氣壓在菲律賓東方海面，向西移動，時速15公里。張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，該低壓過去到現在環境還算滿支持它發展，但未來朝巴士海峽接近，屆時垂直風切較大，條件不利於它發展，可能造成高低層分離，低層中心到台灣東南方，至於對流雲系則到南海，模式模擬成颱機率不是那麼大。

但張承傳指出，因周三到周五太平洋高壓減弱，西南風增強，該系統水氣移到南海，會順著西南風進到台灣，因此中南部降雨不侷限在清晨上午，一整天都有機會下；且各地午後雷雨範圍較廣，山區和平地都滿有機會，平地降雨機率也會提高。

天氣圖。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲▼吳德榮說，最新美國（上圖）及加拿大系集模式模擬顯示，擾動未來在台灣東側海面呈現大迴轉路徑，有的模擬距離台灣較遠，有的則距離甚近。（圖／翻攝tropicaltidbits）

天氣圖。（圖／翻攝tropicaltidbits）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周六台灣上空太平洋高壓並不強，無法壓制午後地表加熱後的大氣不穩定度釋放，仍有小範圍強對流發展；今日至周二低層水氣較少，清晨上午中南部偶有局部短暫降雨，午後有小範圍雷陣雨，大部分在山區，小部分在平地發展，有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）發生的機率；周三至周六低層水氣略增，不穩定度提高，降雨會比較明顯，午後對流影響的範圍也會增大。

吳德榮分析，今晨在菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展，最新美國（GEFS）及加拿大（GEPS）系集模式模擬圖顯示，其未來在台灣東側海面呈現「大迴轉」（recurve）路徑，有的模擬距離台灣較遠，有的則距離甚近；其強度是否會跨過輕颱的標準？系集模式模擬亦顯示有不確定性，應密切觀察其後續發展。若屆時成颱，將是今年第3號颱風「辛樂克」（Sinlaku，密克羅尼西亞提供，女神之意）。

ET快訊
趙孟姿生了！許孟哲感動PO寶寶第1張照：我注定要當女兒傻瓜
永和災難「像被炸過」路塌屋陷！住戶晚間回家…她哭癱：怕死了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3號颱風「辛樂克」恐誕生？熱帶擾動發展中將大迴轉　氣象局曝對台影響

蘇東坡其實沒吃過「東坡肉」！超狂東粉拆解「豬肉頌」揭穿真相

家樂福天母店爆滿了！夜排隊逾8小時秒殺「7色中衛口罩」　員工嚇呆急發文

威力彩飆上16.2億！　5大星座「財運爆棚」衝一波...天秤座有祖先庇佑

快訊／吃不到生鮮金門牛了！50頭牛染疫…疑全區擴散　縣府將採這動作

導正錯誤飲食觀念　營養吃得好化療放療免煩惱！

台中購物節APP下載破10萬次　盧秀燕抽汽車大獎得主驚呼太幸運

16霸凌者「賞巴掌、要求下跪」還開直播　「新北勇媽」霸氣擊退救出1女學生

桃園霸王餐女「正面曝光」！棄單12次爽吃　店家火了怒告

14年電風扇突然停下！他拆開馬達保養…見「噁爆棉絮」嚇壞：差點燒掉

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

5種材料簡單做「抹茶提拉米蘇」吐司基底淋上鮮奶油征服甜點胃

太誇張!兩張合照要價台幣2500 小心俄羅斯布偶人專挑遊客下手

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

活50年沒看過！藍議員擋保育條例　 議會中嗆「石虎是虛擬」遭網出征

已停駕！駐駕傢俱店卻遭拒門外　老闆：不方便...媽祖秒啟程離開

3號颱風「辛樂克」恐誕生？熱帶擾動發展中將大迴轉　氣象局曝對台影響

蘇東坡其實沒吃過「東坡肉」！超狂東粉拆解「豬肉頌」揭穿真相

家樂福天母店爆滿了！夜排隊逾8小時秒殺「7色中衛口罩」　員工嚇呆急發文

威力彩飆上16.2億！　5大星座「財運爆棚」衝一波...天秤座有祖先庇佑

快訊／吃不到生鮮金門牛了！50頭牛染疫…疑全區擴散　縣府將採這動作

導正錯誤飲食觀念　營養吃得好化療放療免煩惱！

台中購物節APP下載破10萬次　盧秀燕抽汽車大獎得主驚呼太幸運

16霸凌者「賞巴掌、要求下跪」還開直播　「新北勇媽」霸氣擊退救出1女學生

桃園霸王餐女「正面曝光」！棄單12次爽吃　店家火了怒告

14年電風扇突然停下！他拆開馬達保養…見「噁爆棉絮」嚇壞：差點燒掉

夏天快用「柑橘調香水」消暑！6個推薦款一噴體感溫度瞬間降五度

3號颱風「辛樂克」恐誕生？熱帶擾動發展中將大迴轉　氣象局曝對台影響

後疫情時代布局！推雲加盟＋新電商　自然美攻佔「她經濟」

紅海變藍海　東森自然美推新品牌、「雲加盟」突圍

蘇東坡其實沒吃過「東坡肉」！超狂東粉拆解「豬肉頌」揭穿真相

Altis車尾燈凌晨噴出無名火　後方Tiida車屁屁遭波及

轎車停路邊「輪胎全消失」　現實版電影情節笑翻網：走路回九龍了

眼球、舌頭消失！9登山客死狀淒慘　最離奇「迪亞特洛夫事件」宣告破案了

沙鹿男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒「甩尾繞路」…神反應被信徒讚爆：超爽

粉衣妹認真洗頭…腰瘦「超3D照」讓網暴動　神人開門：太扯了

爸爸拍照忘孩子！女嬰哭哭臉　緊抓欄杆　「還原不可能任務」

生活熱門新聞

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

桃園霸王餐女「正面曝光」！店家火了怒告

穿童貞殺毛衣挑逗！男友1舉動她怒了

21歲剪片趕作業「視網膜退化」：努力都白費了

家樂福爆滿！夜排8小時搶7色中衛口罩

快訊／金門50頭牛染疫…縣府將採這動作

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

勇媽嗆退16名霸凌者　拯救1女學生

台中4同事集資1200！爽中30億

14年電風扇突然停下！他拆開被嚇壞

三倍券官網出包　唐鳳親回PTT救援

麥當勞驚見「無頭」顧客！網一搜嚇壞：靈異公社見過他

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

陳建州道歉「真的是時候了」！

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！網看完氣炸

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

南蛇纏漁網枉死！男童見狀難過哭了

5年來影響生活！她發36歲送養文

快訊／趙孟姿生了！許孟哲感動：我注定要當女兒傻瓜了

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

芒果爺爺現身「要500元我沒給」遭砸頭

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

身分證亂填A123456789　害他信用破產

更多

最夯影音

更多
李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！
女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

5種材料簡單做「抹茶提拉米蘇」吐司基底淋上鮮奶油征服甜點胃

5種材料簡單做「抹茶提拉米蘇」吐司基底淋上鮮奶油征服甜點胃

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面