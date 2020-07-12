3號颱風「辛樂克」恐誕生？熱帶擾動發展中將大迴轉　氣象局曝對台影響

▲氣象局觀測，今晨2時低氣壓在菲律賓東方海面，向西移動，時速15公里。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今年第3號颱風「辛樂克」恐誕生？氣象專家吳德榮表示，今天（12日）清晨在菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展，最新美國、加拿大系集模式模擬圖顯示，其未來在台灣東側海面呈現大迴轉路徑，強度是否會跨過輕颱的標準，應密切觀察後續發展。對此，中央氣象局預報員張承傳指出，目前預報成颱機率不是那麼大，但周三起到周五水氣增加，中南部一整天都有降雨機率；另外，午後雷雨範圍也較廣，平地降雨機率提高。

高溫區域：

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【橙色燈號】連續3日36度以上

北部：新竹縣、新北市、台北市。

中部：彰化縣、南投縣、雲林縣。

南部：高雄市、屏東縣。

東半部：台東縣、花蓮縣。

【黃色燈號】36度以上

中部：嘉義市。

東半部：宜蘭縣。

▼氣象局對12縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

氣象局說，今太平洋高壓偏強，天氣仍穩定，各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，高溫普遍在34至36度，其中大台北盆地、台東、花蓮縱谷及西半部內陸近山區或河谷局部地區，有36度以上高溫出現的機率；至於降雨方面，清晨至上午中南部地區因陸風與西南風輻合作用而有零星降雨，午後在各地山區及大台北、東北部地區則可能有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局表示，周一、周二太平洋高壓影響，天氣穩定，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱；大台北、東北部地區及各地山區午後仍有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢發生的機率，此外，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨或雷雨。

氣象局指出，周三至周五西南風影響，迎風面的中南部地區降雨稍增，有局部短暫陣雨或雷雨，午後在各地山區、北部及東北部地區仍有局部短暫雷陣雨，山區有局部較大雨勢發生的機率，氣溫依舊偏高。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周六各地大多為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨，氣溫依舊偏高。

氣象局觀測，今晨2時低氣壓在菲律賓東方海面，向西移動，時速15公里。張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，該低壓過去到現在環境還算滿支持它發展，但未來朝巴士海峽接近，屆時垂直風切較大，條件不利於它發展，可能造成高低層分離，低層中心到台灣東南方，至於對流雲系則到南海，模式模擬成颱機率不是那麼大。

但張承傳指出，因周三到周五太平洋高壓減弱，西南風增強，該系統水氣移到南海，會順著西南風進到台灣，因此中南部降雨不侷限在清晨上午，一整天都有機會下；且各地午後雷雨範圍較廣，山區和平地都滿有機會，平地降雨機率也會提高。

▲▼吳德榮說，最新美國（上圖）及加拿大系集模式模擬顯示，擾動未來在台灣東側海面呈現大迴轉路徑，有的模擬距離台灣較遠，有的則距離甚近。（圖／翻攝tropicaltidbits）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周六台灣上空太平洋高壓並不強，無法壓制午後地表加熱後的大氣不穩定度釋放，仍有小範圍強對流發展；今日至周二低層水氣較少，清晨上午中南部偶有局部短暫降雨，午後有小範圍雷陣雨，大部分在山區，小部分在平地發展，有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）發生的機率；周三至周六低層水氣略增，不穩定度提高，降雨會比較明顯，午後對流影響的範圍也會增大。

吳德榮分析，今晨在菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展，最新美國（GEFS）及加拿大（GEPS）系集模式模擬圖顯示，其未來在台灣東側海面呈現「大迴轉」（recurve）路徑，有的模擬距離台灣較遠，有的則距離甚近；其強度是否會跨過輕颱的標準？系集模式模擬亦顯示有不確定性，應密切觀察其後續發展。若屆時成颱，將是今年第3號颱風「辛樂克」（Sinlaku，密克羅尼西亞提供，女神之意）。