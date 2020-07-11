　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

內蒙古養老院爆兇殺！81歲老翁「持剪刀狂砍」3死4傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼內蒙古養老院爆殺人事件！81歲老翁持剪刀狂砍3死4傷。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲事發的養老公寓已實施封閉管理。（圖／翻攝澎湃新聞，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

內蒙古赤峰市一所老人院9日發生一起命案，81歲的院友王姓老翁深夜突然持剪刀瘋狂攻擊，造成院友及護工總共3人死亡4人受傷。老翁行兇後已被當地警方逮捕，但行兇動機目前尚在調查。

赤峰市官方10日通報，赤峰市紅山區民營的悅心老年公寓9日晚間11點發生一起命案，院民王姓老翁持剪刀行凶，造成該院院民及護工3死4傷，其中2人當場死亡，1人搶救無效於隔日死亡，4名傷者情況穩定。

▼護工的照片已經被拿下。

▲▼內蒙古養老院爆殺人事件！81歲老翁持剪刀狂砍3死4傷。（圖／翻攝澎湃新聞）

根據《澎湃新聞》該間老年公寓目前已經施行「封閉管理」，許多老人的家屬因為擔心，分批進入院內探望，一個小時就有7、8批人過來，但門口的值守人員建議以電話或視訊探視。

來探視的家屬透露，院友大多安全，被害的主要是護工，行兇的老翁及其妻子伊同住在該間養老院內。

現場還有一名80歲的老人來了解情況，他表示，近期探訪了多間養老公寓，準備選一家入住，「住老年公寓最擔心的是不和睦，鬧矛盾，尤其遇到一些性格不合群的人。比如一些公寓一個房間是五六個人合住，或者兩個人合住，老人要求和誰住，或者換哪個房間住，沒有滿足他們就生氣。」

位老人表示，他看到了政府機關的通報，了解事情經過後感到很憤怒，「雖然法律規定75周歲老人可能不會死刑，但也不能這麼幹啊。太掉份了。」

ET快訊
白沙屯媽祖回鑾駐駕！老闆「1句話」送客...信眾全傻眼
4個月狂鏟18kg！35歲醫炸6塊肌　揭獨家減脂菜單
快訊／新建工程害永和文化路坍塌　侯友宜下令：停工！
他慶生趴與國中妹纏綿　朋友邊看偷錄…還外流國外網站
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

全港爆發！香港再增17本土確診　衛生官員：情況比3月更嚴重

幼兒園女師挑逗畫面曝光！「嘴對嘴強迫親10秒」男童嚇傻　網狂轟猥褻

林鄭月娥：香港年輕一代出問題　主因為教育被「政治化」

沒戴口罩串門！　北京大爺害13人確診...2人「借廁所」也中鏢

內蒙古養老院爆兇殺！81歲老翁「持剪刀狂砍」3死4傷

色淫師免費拍全裸寫真和動作片！　正妹上網「驚見全裸自己」被看光光

湖北洪水暴漲...兩層樓別墅秒倒！　住戶「只拿手機逃跑」嚇傻：215萬沒了

昆山創業周開幕　推出最新人才引入政策

「單身獨居人口」明年將達9200萬人！　中國單身人口已達2.4億人

男睡到半夜耳朵怪怪的！　小強媽媽在耳道「安家」產下咖啡色豆豆

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

熱情海獅「肚肚撸地」幫清水池　髒水四處推散！網笑：來亂的吧

超虔誠香燈腳！走步機虛擬進香　他遠端鑽轎底...網：媽祖保祐你

Hebe田馥甄《一一》起舞全身痠痛　只睡兩小時哀怨「想融化在床上」

太誇張!兩張合照要價台幣2500 小心俄羅斯布偶人專挑遊客下手

敲雞太累！他幫雞販發明新工具啞鈴槓片+棒球棍直接省1/3工作

全港爆發！香港再增17本土確診　衛生官員：情況比3月更嚴重

幼兒園女師挑逗畫面曝光！「嘴對嘴強迫親10秒」男童嚇傻　網狂轟猥褻

林鄭月娥：香港年輕一代出問題　主因為教育被「政治化」

沒戴口罩串門！　北京大爺害13人確診...2人「借廁所」也中鏢

內蒙古養老院爆兇殺！81歲老翁「持剪刀狂砍」3死4傷

色淫師免費拍全裸寫真和動作片！　正妹上網「驚見全裸自己」被看光光

湖北洪水暴漲...兩層樓別墅秒倒！　住戶「只拿手機逃跑」嚇傻：215萬沒了

昆山創業周開幕　推出最新人才引入政策

「單身獨居人口」明年將達9200萬人！　中國單身人口已達2.4億人

男睡到半夜耳朵怪怪的！　小強媽媽在耳道「安家」產下咖啡色豆豆

台北電影獎／游安順短片搶男配　幸運物曝光

獨／天王蹲苦窯300天難吹冷氣抱辣妻！18天後宣判..拼交保？律師曝真相

蘇貞昌視察衝浪基地「臉超蒼白」　網憂不舒服…下一秒被真相笑翻

台北電影獎／張雅玲和《返校》學姊搶影后　拜神加持得獎運

羽球全團賽／中租大黑馬首闖冠軍戰　合庫定海神針戴資穎將出賽

快訊／台灣牛結節疹再增案例　金門12畜牧場50頭牛染疫將全撲殺

台北電影獎／蔡瑞雪短裙洩「超長美腿」　全場最辣直接佔C位

HONDA「250輕量美式重機」樂趣滿點！日本輕二輪銷售王就是它

墾丁後壁湖「 海中玫瑰」硨磲貝留下「足絲」　行蹤成謎

阿伯捷運開手電筒看書…要求她手機轉邊　「理由曝光」網傻眼

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

大陸熱門新聞

進口冷凍蝦驗出新冠病毒！陸海關暫停進口

港大病毒學家爆疫情內幕！　逃亡美國當吹哨者

長髮妹吃宵夜靜電炸毛　物理博士：可能會死

「最愛她的爺爺去世了」！少女轉身跳樓亡

計程車激喇活春宮！女低頭「忘情咬咬」嬌喘片外流

榨汁機倒熱水「女模炸成豬頭」

色淫師免費拍裸照和動作片！　正妹上網「驚見全裸自己」

為了趕去唱KTV！　男摺疊刀狂刺殺死2人...今被「執行死刑」

湖北洪水暴漲...兩層樓別墅秒倒！　住戶嚇傻：215萬沒了

夫殺害妻子後跳樓！年輕人卻搶看房

印傭廚房中毒亡...港專家曝驚人真相

45年前板橋水庫潰壩「屍體多到埋不了」

18歲少女最後一課「大體老師」　遺囑惹哭網友

26歲男「拔完智齒」連續噴血10天死亡！　醫生：全身血都細菌

更多熱門

相關新聞

北韓「零確診」...傳70名老人集體發燒死亡！

北韓「零確診」...傳70名老人集體發燒死亡！

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩2日召開政治局會議，海誇北韓半年來「超前佈署」的防疫態度，才能達到新冠肺炎（COVID-19）「零確診」傲人成績；不過近日卻傳出，北韓首都平壤及周圍地區的養老院，數十名高齡街友突然集體發燒、嘔吐、腹瀉，最後甚至死亡，令當局嚴重關切。

女兒賴在家不走　84歲翁「8年花百萬律師費」趕人

女兒賴在家不走　84歲翁「8年花百萬律師費」趕人

癱瘓父尿失禁...床上遭拖鞋猛打！　狠兒回嘴「我掐死他」

癱瘓父尿失禁...床上遭拖鞋猛打！　狠兒回嘴「我掐死他」

巴黎養老院看護「海騎92歲老奶奶」　老人家尖叫喘息求救

巴黎養老院看護「海騎92歲老奶奶」　老人家尖叫喘息求救

紐約新規：養老院員工每周檢測2次

紐約新規：養老院員工每周檢測2次

關鍵字：

養老院養老公寓

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

陳建州道歉「真的是時候了」！

李榮浩下跪求婚　楊丞琳「忘詞哭叫5分鐘」完整畫面曝光！

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！網看完氣炸

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

身分證亂填A123456789　害他信用破產

隋棠被罵「不該讓女兒露上身」網看照片傻眼

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

預算千萬！郊區+豪車vs.市區+國產

白貓背上刺一隻貓　網尊喊：大哥

更多

最夯影音

更多
很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想
粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面