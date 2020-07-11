內蒙古養老院爆兇殺！81歲老翁「持剪刀狂砍」3死4傷

▲事發的養老公寓已實施封閉管理。（圖／翻攝澎湃新聞，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

內蒙古赤峰市一所老人院9日發生一起命案，81歲的院友王姓老翁深夜突然持剪刀瘋狂攻擊，造成院友及護工總共3人死亡4人受傷。老翁行兇後已被當地警方逮捕，但行兇動機目前尚在調查。

赤峰市官方10日通報，赤峰市紅山區民營的悅心老年公寓9日晚間11點發生一起命案，院民王姓老翁持剪刀行凶，造成該院院民及護工3死4傷，其中2人當場死亡，1人搶救無效於隔日死亡，4名傷者情況穩定。

▼護工的照片已經被拿下。



根據《澎湃新聞》該間老年公寓目前已經施行「封閉管理」，許多老人的家屬因為擔心，分批進入院內探望，一個小時就有7、8批人過來，但門口的值守人員建議以電話或視訊探視。

來探視的家屬透露，院友大多安全，被害的主要是護工，行兇的老翁及其妻子伊同住在該間養老院內。

現場還有一名80歲的老人來了解情況，他表示，近期探訪了多間養老公寓，準備選一家入住，「住老年公寓最擔心的是不和睦，鬧矛盾，尤其遇到一些性格不合群的人。比如一些公寓一個房間是五六個人合住，或者兩個人合住，老人要求和誰住，或者換哪個房間住，沒有滿足他們就生氣。」

位老人表示，他看到了政府機關的通報，了解事情經過後感到很憤怒，「雖然法律規定75周歲老人可能不會死刑，但也不能這麼幹啊。太掉份了。」