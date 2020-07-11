　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「文化資產中的動物特展」化身童趣遊樂園 　黃偉哲邀市民找尋廟宇神獸身影

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市文化資產管理處所舉辦「集合啦！咦？動物咧？－文化資產中的動物特展」於台南文化中心文物陳列館開幕，台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市文化資產管理處所舉辦「集合啦！咦？動物咧？－文化資產中的動物特展」於台南文化中心文物陳列館開幕，台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市文化資產管理處所舉辦「集合啦！咦？動物咧？－文化資產中的動物特展」11日於台南文化中心文物陳列館開幕，台南市長黃偉哲親自主持，文化局長葉澤山、文資處長林喬彬、人間國寶陳啟村老師、多位工藝師及市議員郭清華、蔡筱薇、曾培雅、呂維胤、蔡旺詮皆到場共襄盛舉。

此展以「遊樂園」形式呈現建築、醮典、藝陣及工藝作品中常見的動物形象，邀請市民朋友同樂，一起認識隱身在生活周遭的動物朋友們，觀察動物在文化資產中如何被呈現。

請繼續往下閱讀...

▲台南市文化資產管理處所舉辦「集合啦！咦？動物咧？－文化資產中的動物特展」於台南文化中心文物陳列館開幕，台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市文化資產管理處所舉辦「集合啦！咦？動物咧？－文化資產中的動物特展」於台南文化中心文物陳列館開幕，台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，傳統工藝要細細品味才能瞭解其創作內涵寓意，台南可說是眾神之都，其中廟宇是民俗活動的主要場域，承載諸多傳統工藝作品，廟宇裡面主要為神祇，神祇旁邊則常伴有神獸，如：麒麟等，透過這些建築中呈現的神獸，我們能更瞭解傳統工藝文化，他感謝工藝師將重要文化保留下來，以富童趣的方式介紹給民眾認識，邀請大小朋友一起瞭解這些動物的象徵意義。

▲台南市文化資產管理處所舉辦「集合啦！咦？動物咧？－文化資產中的動物特展」於台南文化中心文物陳列館開幕，台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台南市文化資產管理處表示，這次展期規劃有「共款無共命」邀請北藝大林承緯教授針對不同文化脈絡下動物的象徵意義進行講座，「漫談民間裝飾藝術」邀請「廟宇說書人」郭喜斌老師介紹民間裝飾藝術中動物的吉祥寓意，人間國寶陳啟村老師更將主持指導「粿模製作－集合啦！刻刻」，以食物上的動物為題雕製屬於自己的粿模。此外還特別與溪南寮興安宮、南興國小合作舉辦「彩繪金獅大集合」，讓參賽者發揮創意彩繪並裝飾自己的獅頭。

▲台南市文化資產管理處所舉辦「集合啦！咦？動物咧？－文化資產中的動物特展」於台南文化中心文物陳列館開幕，台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為響應本次展覽，包括廖慶章老師的《三十六官將》彩繪、林玉泉老師的《龍宮》刺繡，以及中央研究院謝國興老師協助製作的《陣頭．動物．神》影片，都是首度創作展出的作品。黃市長特別感謝所有參展單位與藝師，由於他們的不藏私，將民俗活動或舊有建築中的物件借出，多位傳統工藝師更鼎力協助製作展品，展現其技藝與精神，增加社會大眾對台南文化瑰寶的認識與重視。

▲台南市文化資產管理處所舉辦「集合啦！咦？動物咧？－文化資產中的動物特展」於台南文化中心文物陳列館開幕，台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「集合啦！咦？動物咧？－文化資產中的動物特展」自今日起至8月16日於台南文化中心文物陳列館1、2樓展出，歡迎大小朋友踴躍前往參觀，找尋府城神獸的身影。

・買氣炸鍋再送炒鍋、料理刀超划算

ET快訊
跟冷氣一樣涼！她激推這款消暑神器　過來人嚇：從心底開始涼
iPhone開App狂閃退　快速解決有3招
威爾史密斯被戴綠帽！　老婆認愛小21歲歌手
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「文化資產中的動物特展」化身童趣遊樂園 　黃偉哲邀市民找尋廟宇神獸身影

「亮晶鯨」泳渡入港正式亮相　黃偉哲迎請安平媽護佑夏日嘉年華順利

紓困非一視同仁！旅行社「最多補350萬」　五福旅遊可融資5億貸款

大學指考補考7月20、21、22日登場　全國6位考生應試

買飲料遭店員「差別待遇」！　工人怒嗆：我一天的薪水，妳做一週還不夠

叫熊貓外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」　萬人洗版罵爆：讓她紅

輻合作用+舉升作用有利對流發展　吳德榮：15日起平地降雨機率增

親友喝喜酒「想拿振興券當紅包」　她傻眼：該說聰明嗎...網風向超意外

整個七月晚上抬頭都能看「NEOWISE彗星」天文館：日出看東北東、日落看西北西

高公局稱匝道路牌不能改直書！立委籲「別迴避問題」　林佳龍允：評估修法

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

超虔誠香燈腳！走步機虛擬進香　他遠端鑽轎底...網：媽祖保祐你

熱情海獅「肚肚撸地」幫清水池　髒水四處推散！網笑：來亂的吧

Hebe田馥甄《一一》起舞全身痠痛　只睡兩小時哀怨「想融化在床上」

小朋友搶轎！帶粉紅超跑進幼兒園 奶音「媽祖～我愛祢」網：好感動

爽住台中最貴酒店29萬頂樓套房 游泳池、SPA池都搬進去！超奢華

「文化資產中的動物特展」化身童趣遊樂園 　黃偉哲邀市民找尋廟宇神獸身影

「亮晶鯨」泳渡入港正式亮相　黃偉哲迎請安平媽護佑夏日嘉年華順利

紓困非一視同仁！旅行社「最多補350萬」　五福旅遊可融資5億貸款

大學指考補考7月20、21、22日登場　全國6位考生應試

買飲料遭店員「差別待遇」！　工人怒嗆：我一天的薪水，妳做一週還不夠

叫熊貓外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」　萬人洗版罵爆：讓她紅

輻合作用+舉升作用有利對流發展　吳德榮：15日起平地降雨機率增

親友喝喜酒「想拿振興券當紅包」　她傻眼：該說聰明嗎...網風向超意外

整個七月晚上抬頭都能看「NEOWISE彗星」天文館：日出看東北東、日落看西北西

高公局稱匝道路牌不能改直書！立委籲「別迴避問題」　林佳龍允：評估修法

男歌手當JYP練習生15年　「用本名」闖《好聲音》奪冠軍！

推動學甲動保教育園區　台南市動保處：瞄準寵物商機活絡學甲發展

艾文主揪唱歌趴「天團成員驚喜現身」　還有神秘嘉賓「包車衝台中」力挺

一晚開竅！萌汪搖屁屁「認路上娃車」　掛黑眼圈吐舌急邀功

「單身獨居人口」明年將達9200萬人！　中國單身人口已達2.4億人

疫情未降溫！飛達旅運證實裁員：約談70多名員工資遣、留停

男睡到半夜耳朵怪怪的！　小強媽媽在耳道「安家」產下咖啡色豆豆

南台灣小護士神似迪麗熱巴　混血仙女蔡楚楚開衩比基尼大秀好身材

台61線大園段小貨車瞬間成「火車」　2人及時逃出北上車道封閉半小時

酸民「悄悄留言真心話」戳中淚點！　嘻小瓜遭霸凌8年聽「我很討厭你」笑了

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

生活熱門新聞

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

三倍券官網出包　唐鳳親回PTT救援

3歲娃罵客人「X！」　鐵人嬤嚇收攤

台中4同事集資1200！爽中30億

史上最晚7月颱？氣象局曝颱風發展關鍵時間

12處森林遊樂園　7/15起每人免費玩一次

5色中衛口罩11點開賣！各通路懶人包一次看

E-mail「回覆所有人」慘遭解聘！

隨白沙屯媽祖進香！羅小妹「手術超順利」

她罹癌「拿掉子宮」遭婆婆辱：不是女人

站捷運手扶梯左邊又被人不好意思　她回應讓對方安靜了

26歲被酒駕撞壞人生　她想買意外險連送件都被卡

同事酸「年薪幾十萬才吃」　她傻：吃爭鮮錯了嗎

更多熱門

相關新聞

「亮晶鯨」泳渡入港正式亮相

「亮晶鯨」泳渡入港正式亮相

勇士護鯨伴游入港，「亮晶鯨Orca」泳渡水景公園抵港！安平虎鯨Orca解除14日隔離，儘管天氣炎熱，11日上午仍吸引大批民眾到場觀禮，在民眾的千呼萬喚中，緩緩進入安平水景公園水域。

「蟋帥君」代表北上行銷台南新化

「蟋帥君」代表北上行銷台南新化

每秒賣5顆！南化愛文芒果40分鐘狂銷1.2萬顆

每秒賣5顆！南化愛文芒果40分鐘狂銷1.2萬顆

東森購物賣芒果

東森購物賣芒果

王時思想家了！台南市副市長任職到15日

王時思想家了！台南市副市長任職到15日

關鍵字：

文化資產動物特展黃偉哲廟宇神獸

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

陳建州道歉「真的是時候了」！

李榮浩下跪求婚　楊丞琳「忘詞哭叫5分鐘」完整畫面曝光！

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！網看完氣炸

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

身分證亂填A123456789　害他信用破產

隋棠被罵「不該讓女兒露上身」網看照片傻眼

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

預算千萬！郊區+豪車vs.市區+國產

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

汪東城道歉重申：我是中國人，祖籍廣東

白貓背上刺一隻貓　網尊喊：大哥

更多

最夯影音

更多
很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想
粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面