「文化資產中的動物特展」化身童趣遊樂園 　黃偉哲邀市民找尋廟宇神獸身影

▲台南市文化資產管理處所舉辦「集合啦！咦？動物咧？－文化資產中的動物特展」於台南文化中心文物陳列館開幕，台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市文化資產管理處所舉辦「集合啦！咦？動物咧？－文化資產中的動物特展」11日於台南文化中心文物陳列館開幕，台南市長黃偉哲親自主持，文化局長葉澤山、文資處長林喬彬、人間國寶陳啟村老師、多位工藝師及市議員郭清華、蔡筱薇、曾培雅、呂維胤、蔡旺詮皆到場共襄盛舉。

此展以「遊樂園」形式呈現建築、醮典、藝陣及工藝作品中常見的動物形象，邀請市民朋友同樂，一起認識隱身在生活周遭的動物朋友們，觀察動物在文化資產中如何被呈現。

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台南市長黃偉哲表示，傳統工藝要細細品味才能瞭解其創作內涵寓意，台南可說是眾神之都，其中廟宇是民俗活動的主要場域，承載諸多傳統工藝作品，廟宇裡面主要為神祇，神祇旁邊則常伴有神獸，如：麒麟等，透過這些建築中呈現的神獸，我們能更瞭解傳統工藝文化，他感謝工藝師將重要文化保留下來，以富童趣的方式介紹給民眾認識，邀請大小朋友一起瞭解這些動物的象徵意義。



台南市文化資產管理處表示，這次展期規劃有「共款無共命」邀請北藝大林承緯教授針對不同文化脈絡下動物的象徵意義進行講座，「漫談民間裝飾藝術」邀請「廟宇說書人」郭喜斌老師介紹民間裝飾藝術中動物的吉祥寓意，人間國寶陳啟村老師更將主持指導「粿模製作－集合啦！刻刻」，以食物上的動物為題雕製屬於自己的粿模。此外還特別與溪南寮興安宮、南興國小合作舉辦「彩繪金獅大集合」，讓參賽者發揮創意彩繪並裝飾自己的獅頭。





為響應本次展覽，包括廖慶章老師的《三十六官將》彩繪、林玉泉老師的《龍宮》刺繡，以及中央研究院謝國興老師協助製作的《陣頭．動物．神》影片，都是首度創作展出的作品。黃市長特別感謝所有參展單位與藝師，由於他們的不藏私，將民俗活動或舊有建築中的物件借出，多位傳統工藝師更鼎力協助製作展品，展現其技藝與精神，增加社會大眾對台南文化瑰寶的認識與重視。





「集合啦！咦？動物咧？－文化資產中的動物特展」自今日起至8月16日於台南文化中心文物陳列館1、2樓展出，歡迎大小朋友踴躍前往參觀，找尋府城神獸的身影。

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