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挨批「比喻不當」　馬英九辦公室回擊：蘇貞昌欺騙神明「紀錄班班可考」

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▲行政院長蘇貞昌參拜九份青雲殿。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

前總統馬英九批評蔡政府「國安五法」跟港版國安法「不遑多讓」，遭行政院長蘇貞昌回批「這種比喻是很不當的」。馬英九辦公室10日再回擊，呼籲蘇貞昌發言前要三思，多把心思用於政務，唐榮弊案負責人全面升官，政院也毫無作為。此外，且蘇貞昌騙過神明，也騙過人民，紀錄斑斑可考。

總統府前副秘書長、馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，蔡政府所修的《國安法五法》，不但侵犯人民的政治主張權利及思想言論自由，還以國安之名管制網路言論，並侵害憲法第十條所保障的遷徙自由。《反滲透法》對民主及人權的危害更為嚴重，人人都可能被扣上與「境外敵對勢力」勾結的罪名，成為掌權者羅織罪名的工具，猶如戒嚴再現。

蕭旭岑表示，各界對於《國安法五法》及《反滲透法》的危害，已多有評論，不解蘇院長到底是哪來的自信說此等惡法是守護主權跟人民的自由安全，蘇院長至今仍堅持把滯留湖北的國人列入黑名單，不允許國人的子女「小明」們回臺，到底怎麼好意思談「守護人民」？

蕭旭岑說，蘇貞昌騙過神明，也騙過人民，紀錄斑斑可考，最近還把蔡英文在陸委會主委任內訂下的規定，栽到馬英九頭上。此外，日前在公布三倍券的記者會上，蘇貞昌曾信誓旦旦說三倍券的印製費將只有馬政府消費券的一半，如今8成5的民眾都選擇實體三倍券，「蘇院長要不要再改口？」

蕭旭岑奉勸蘇貞昌，發言前要再三思，多把心思用於政務，尤其近日爆發總統府祕書長蘇嘉全外甥涉及唐榮弊案，唐榮之主管機關經濟部不僅不處理，前總經理張仲傑任內疑涉4大採購弊案，應為該事件負責的人竟通通升官了，「行政院若還是毫無作為，如何面對人民？」

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