警稱「個資洩漏」搜索香港民意研究所　泛民初選被迫延至中午

▲黃之鋒上街宣傳民主派初選。（圖／翻攝自黃之鋒臉書）

文／中央社記者張謙香港11日電

香港泛民主派今明兩天舉行立法會選舉初選，以便選出陣營候選人，但過程並不順暢，被迫延遲舉行。此外，參與初選的年輕候選人並未提出「反送中」訴求，顯然與港區國安法有關。

立法會換屆選舉預定9月6日舉行，泛民舉行初選，以便協調選出代表陣營參選的候選人；初選由民主動力承辦，有公民黨、人民力量、民主黨、社會民主連線、新民主同盟、工黨、本土派等參與。

初選原定今明兩天舉行，由早上9時至晚上9時，設網上投票，實體投票站則大都設在泛民區議員的辦事處 。 不過，初選進程並不順暢。負責設計這次初選投票系統的香港民意研究所辦公室昨晚就遭警方搜查，警方懷疑他們的電腦系統被入侵，外洩了市民和警員的資料 。

但警方蒐證後，並無取走電腦。民意研究所副行政總裁鍾劍華接受媒體訪問時，質疑事件背後的動機，並指政府早前已對初選「有看法」 ，事件似乎「很巧合」。

受此事影響，民意研究所需要重設系統及加密，投票站延至中午12時才開放。 另外，政制及內地事務局局長曾國衛日前接受媒體專訪時說，如果初選牴觸現有法令及港區國安法，執法部門會進行調查，並根據調查情況採取行動。

雖然曾國衛沒有明確表明這次初選違法，但泛民方面解讀為「當局對初選施壓」。 此外，泛民不少區議員為這次初選提供他們的辦事處作為投票站，當局已表明，區議員辦事處的開支不能用作與區議會事務無關的用途。

親北京的媒體也強烈批評這次初選「干預選舉的公正性」，認為有可能觸犯本地法令及港區國安法。 不過，港府至今並未對初選採取任何行動。

立法會現有70名議員，大致由地方直選和代表行業 的功能組別各選出一半人。在現屆議會中，泛民占26席 ，並未過半。 去年「反送中」運動令泛民支持度大增，在同年底的區議會選舉贏得重大勝利。

為此，外界看好泛民在本屆立法會選舉的表現，而泛民也提「35+」的目標，即希望奪得過半數議席，以掌握議會的否決權。 泛民公民黨曾公開宣示，一旦泛民取得議會過半數 議席，他們將會否決政府的財政撥款；一旦如此，港府的運作勢必陷入癱瘓。

雖然泛民全力投入初選工作，但至今初選氣氛並不濃烈，市民也少談相關議題，未知是否與2019冠狀病毒 疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情或港區國安法有關。 另外，目前本地街上可以看到參加初選的泛民年輕代表的宣傳標語，這些標語顯然沒有提及「光復香港， 時代革命」等可能觸犯港區國安法的「反送中」口號。 （編輯：翟思嘉）

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