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掌摑女選手致死遭逮！警方逮捕「無照」暴力噁隊醫...呼籲修《崔淑賢法》

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▲▼鐵人三項女國手崔淑賢，指控隊醫安周賢最具暴力傾向。（圖／翻攝自推特）

▲鐵人三項女國手崔淑賢，指控隊醫安周賢最具暴力傾向。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓23歲的鐵人三項女國手崔淑賢（최숙현，音譯）不敵隊上長期虐待、霸凌帶來的精神折磨，在宿舍輕生身亡；其中崔淑賢生前在筆記本與錄音檔指控的兇手，擔任「慶州市廳」隊醫的物理治療師安周賢（안주현，音譯），10日上午在大邱住處遭警方逮捕。

綜合韓媒報導，慶北警察廳獲得拘票，從前運動員與現役運動員取得相關證詞後，以非法醫療行為、暴力等罪嫌至大邱逮捕安周賢，當場搜索其住處。

據悉，安周賢不僅多次對崔淑賢等多名隊員施暴，在無醫師、物理治療師執照的狀況下，施行非法醫療行為，並向隊員索取治療費用。

▲▼隊醫安周賢。（圖／翻攝自韓網）

▲隊醫安周賢。（圖／翻攝自韓網）

為阻止體壇悲劇再度發生，未來統合黨籍國會議員李鏞（이용）偕同崔淑賢的父親，至首爾汝矣島國會溝通館召開記者，與其他33名國會議員提議制定「崔淑賢法」（《國民體育振興法》修正案），為體壇內遭施暴與性侵的選手設立臨時保護機構、阻止二度傷害，並授權體育倫理中心等相關人員能向偵察機關取得協助。

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