禁止黑道發萬聖節糖果！日本兵庫縣警憂「拉攏孩童」擬提案修條例

▲日本兵庫縣有意禁止黑社會組織舉辦萬聖節活動。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣警方決定於9月正式向兵庫縣議會提案修改條例，以禁止黑社會組織在萬聖節舉辦發放糖果給孩童的活動，以防黑社會組織趁此機會與當地孩童接觸，或是拉攏其加入組織。

根據《朝日新聞》報導，兵庫縣警方決定提案修改條例，禁止黑社會組織在萬聖節時發放糖果給居民與孩童，該修正案預計於9月正式向兵庫縣議會提出，違反條例者需中止組織營運，如不從，最高可處6個月以下有期徒刑或50萬日幣以下的罰金。

事實上，黑道組織山口組自2013年以來都會固定在神戶市的灘區總部等地舉辦萬聖節活動，同時準備糖果發放給當地孩童，然而警方卻認為這樣的活動是山口組為了拉攏當地民眾的藉口，因此決定修改既有的條例，規範相關行為，禁止山口組在萬聖節舉辦該活動。

據悉，修正案也將禁止孩童進入黑社會組織的辦公室，並禁止黑社會組織以拉攏為目的與孩童聯絡。警方在2019年就曾因黑社會間的鬥爭越發頻繁，因此限制山口組辦公室的使用，所以山口組當年並未舉辦萬聖節活動。

這也是日本國內首度針對類似行為明列罰則，如果修正案順利通過，違反者可處以6個月以下有期徒刑或50萬以下的罰金。

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