67%針對陸機進入領空！日航空自衛隊4~6月緊急升空194次

▲日本航空自衛隊針對侵犯領空的外國飛機會進行緊急升空。（圖／防衛省統合幕僚監部）



記者王佩翊／編譯

日本防衛省10日透過「防衛省統合幕僚監部」的官方推特帳號公布了6月份的緊急升空數據，從數據中可以看出，日本自衛隊在6月份一共緊急升空了59次，其中就有31次是以中國大陸的飛機為對象，超過半數。

根據防衛省統合幕僚監部10日公布的數據顯示，日本自衛隊在6月針對可能侵犯領空的外國飛機緊急升空了59次，其中26次是針對俄羅斯、31次針對中國大陸，至於台灣則是0次。

▲日本自衛隊2020年6月的緊急升空次數。（圖／取自防衛省統合幕僚監部）

根據防衛省先前公布的數據，日本自衛隊4月曾針對侵犯領空的外國飛機緊急升空91次，其中有27次是針對俄羅斯、64次針對中國大陸；5月則緊急升空了44次，其中7次是針對俄羅斯、36次針對中國大陸。

綜合統計，日本自衛隊在4月到6月期間共緊急升空了194次，其中就有131次是針對中國大陸，高達67%。

另一方面，日本自衛隊將周邊空域分為4個區塊，分別由不同分隊執行，其中緊急升空次數最多的分隊就是包含釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島，行政地區名為登野城尖閣）的南西空。

▲防衛省公布2020年4月、5月的緊急升空次數。（圖／取自防衛省統合幕僚監部）



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