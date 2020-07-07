女國手輕生慟...超噁「流氓」隊醫住女宿旁！加碼曝：常吃隊員豆腐

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓鐵人三項女國手崔淑賢（최숙현，音譯）年僅23歲便從釜山住處墜樓身亡，以死控訴生前長期遭總教練等人暴力對待。其生前留下的錄音檔與筆記本顯示，號稱有物理治療師資格的「隊醫」安周賢（안주현，音譯），在所有加害嫌犯中最具暴力傾向。

根據韓媒《中央日報》，由於慶州市內並無50公尺游泳池，「慶州市廳」鐵人三項隊只得到慶尚北道慶山市的慶北體育高中，借校內游泳池訓練，隊上的宿舍因此在學校附近租單人套房為宿舍，其中做為「隊醫」的安周賢當然住在附近。

▲「慶州市廳」隊醫安周賢。（圖／翻攝自韓網）



然而對於飽受眾人欺凌的崔淑賢來說，宿舍才是煉獄的延續！因為隊醫安周賢直到去年底崔淑賢跳槽至釜山市廳隊為止，仍住在崔淑賢宿舍附近的套房，使崔淑賢結束行程、返回宿舍休息，仍無法脫離魔爪。

總教練金圭奉（김규봉，音譯）從2013年將隊名由慶北體育會鐵人三項隊改為「慶州市廳隊」，包含已離隊的前成員，共有27名隊員；其中除了崔淑賢，高達15名隊員向警方坦承受訓時曾遭總教練、隊醫等人暴力對待。

根據《韓聯社》，隊上不少受害者鼓起勇氣，向共同民主黨籍國會議員林五卿（임오경）開口證實，受訓期間遭隊醫安周賢毆打的經過。

林五卿是南韓國內知名的手球選手，過去曾三度出戰奧運，奪得金牌與銀牌。

受害者寫下受虐經過，「2017年夏天在慶山市宿舍的時候，安姓隊醫酒後竟賞我巴掌」、「2019年3月赴紐西蘭戰地訓練時，安姓隊醫豪飲後竟出言辱罵，甚至動手毆打數名隊員。」

某2名女隊員坦言曾遭安姓隊醫性騷擾，「（他）把我叫到房間內，先是賞我兩巴掌，接著突然淫笑、親吻我臉頰，還對著我說，『我多麼喜歡、多麼疼愛妳啊』。」、「去年11月底至12月，安姓隊醫藉著治療、加強訓練等名義約我見面，說要教我游泳動作，卻命令我把手環繞在他肩頸，像平常擁抱男朋友一樣，非常噁心。」

甚至有女隊員證實，安姓隊醫曾無故進入女生宿舍，「（對他）說過我已經吃晚餐了，但他晚上7時30分後仍提著一瓶紅酒進來，當時女生宿舍裡只剩我和他。」

▲「慶州市廳」總教練金圭奉遭協會永久除名。（圖／翻攝自韓網）

大韓鐵人三項協會6日召開運動公正委員會，宣佈永久除名總教練金奉圭、隊長張允貞，不過由於隊醫安周賢並非運動員出身，因此並不能下懲戒將之除名，僅能以「毀損名譽」罪名尋求法律途徑解決。

44歲的隊醫安周賢，對外宣稱擁有美國醫生執照與物理治療師執照，慶州市廳隊員皆認定他是醫師，不過崔淑賢輕生後，便遭爆料實際上只領有「運動處方師」2級資格證。

安周賢曾試過邊喝酒、邊掌摑崔淑賢達20多下，將其推頭撞牆；甚至還以照顧崔淑賢名義，向其父母每月索取100萬至200萬韓元（約新台幣2萬5至5萬元）。

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