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屏東看守所紅豆餅冰淇淋熱賣　打開更生人創業道路

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和樂宴會館莊育棟董事長捐贈屏東看守所組合式冷凍庫，讓更多受刑人參與紅豆餅冰淇淋製作，看到重生道路 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲和樂宴會館莊育棟董事長（左六）捐贈屏東看守所組合式冷凍庫，讓更多受刑人參與紅豆餅冰淇淋製作，看到重生道路 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東看守所開發紅豆餅冰淇淋熱賣，短短1個月就賣出3萬多顆，但受限 冷凍設施不足，一天只能供應300顆，讓許多消費者久候，更生保護會屏東分會也是和樂宴會館董事長莊育棟獲悉，捐贈 一部組合式冷凍庫給屏東看守所，讓產量每天提高到1200至1500顆，受刑人看到希望，有人出獄後計畫以此做創業，重新投入社會。

和樂宴會館莊育棟董事長捐贈屏東看守所組合式冷凍庫，讓更多受刑人參與紅豆餅冰淇淋製作，看到重生道路 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東地檢署檢察長黃謀信（左三）參觀同學製作紅豆餅冰淋、製作冰淇淋。

和樂宴會館莊育棟董事長捐贈屏東看守所組合式冷凍庫，讓更多受刑人參與紅豆餅冰淇淋製作，看到重生道路 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東看守所新開發的冰淇淋，受天氣炎熱影響，1個月就湧入3萬多顆的訂購量，形成最夯商品，屏東看守所加派人手，應付不斷湧入的訂單，由於這款特殊造型的紅豆餅冰淇淋可不是誰都能做，必須先經過一定的課程訓練，才有辦法做出香脆可口又造型獨特的冰淇淋。

而紅豆餅冰淇淋熱賣，讓部分學員決定出獄後嚐試創業，而更生保護會屏東分會為了讓受刑人出獄後能順利更生，今年與屏東看守所合作辦理紅豆NI技能訓練班，讓受刑人在監期間就可以受到完整的紅豆餅製作訓練，且出獄後更可以透過額度最高80萬元創業貸款，取得創業的第一桶金。

而面對日益增加的冰淇淋訂單，屏東看守所受限於冷凍設備不足，每天只能製作300顆紅豆餅冰淇淋，為此，屏東和樂宴會館的莊育棟董事長，捐贈了一部組合式冷凍庫給屏東看守所，於10日啟用後，每日紅豆餅冰淇淋產量可以提升至1200至1500顆。讓更多收容人都可以參與冰淇淋製作，重新感受到自信及希望。

屏東地檢署黃謀信檢察長表示，他相信紅豆NI在屏東看守所有心、萬丹鄉農會有情以及莊育棟董事長有義的支持下，會持續蓬勃發展，廣受更多人的支持與肯定。

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