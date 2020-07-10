3歲娃賣檳榔罵客人「X！」　鐵人嬤嚇到…再好賺她都收攤

圖文／鏡週刊

兒子年少不學好，3度染毒入獄，張靜怡41歲當單親嬤，日兼3份工，體力透支卻夜不安枕。因非光榮事，她拒讓親友探監，自己卻為了擠出時間，30年前創業賣鹽酥雞；擺攤時間長，小孫女愛睏，只能鋪紙板打地鋪，自嘲過著不像人的生活。

兒子出獄後，忍高溫傳承招牌青蔥蘿蔔糕、手工現切地瓜薯條、鹽酥雞，欲買車載貨、添購設備，遭唱衰3分鐘熱度，只有張靜怡大膽賭一把，終喚醒浪子回頭。不忍阿嬤累癱，孫女返家幫忙，祖孫三代重拾遲來的天倫樂。

張靜怡41歲當單親嬤，她除了創業賣鹽酥雞，過去也曾在弟弟經營的酒店兼賣檳榔，那時才3歲的小孫女張子宸會幫忙兜售，許多陪酒姐姐見小奶娃可愛，會勸酒客加減捧場，但酒店環境龍蛇雜處，一次擦槍走火嚇壞張靜怡，為了孫女的身教言教著想，再好賺她都堅持收攤。

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張祐瑋20歲那年，大女兒張子宸出生，他並未因升格人父變得成熟穩重，反而常因毒癮發作，將幼女拒於門外。他一臉愧疚地說「女兒都會去房間想要找我，但我在裡面做壞事，不想讓她看到。」退伍沒多久，前妻離婚求去，張靜怡成為小孫女唯一的依靠。

「我41歲當阿嬤，人家都說那是我最小的女兒呀！」張靜怡逢人就這樣介紹張子宸，疼孫表情全寫在臉上。早年孫嬤相依為命，張靜怡的弟弟在桃園經營有女陪侍酒店，她會批檳榔加減賣賺外快，那時才3歲的張子宸，小手上勾著一個裝滿檳榔的籃子，一間間敲包廂門，酒客、小姐見她可愛又乖巧，或多或少都會捧場。

但酒店環境難免龍蛇雜處，有次張子宸照例敲門，兜售喊「買檳榔喔！」，遇到爛醉客人，把她轟出包廂，張靜怡心疼地說「她都沒哭喔！乖乖的把門關起來，罵了一句『幹』，把我嚇了一大跳，才3歲的娃怎麼會用三字經罵人？我在門外目睹這一切，隔天我就不賣了，再好賺我都不能冒險。」

這段意外插曲，如今成為孫嬤茶餘飯後的笑談，但張靜怡每想到過去，總會語重心長地提醒再婚兒子，要加倍彌補對女兒的虧欠。「我都會交代，疼小女兒不要在大女兒面前表現得太明顯，她會不平衡，我們做人要將心比心，她（張子宸）小的時候就沒有媽媽呀，只有阿嬤。」

孫嬤感情好，張子宸實踐大學食品營養科畢業後，原本在星巴克工作，有次發現阿嬤累昏，怎麼叫都叫不醒，讓她下定決心回家幫忙。孫嬤早年共擠一個小房間，如今張子宸已有自己的房間，但衣服都還是習慣擺在阿嬤房裡，每天收攤回家都要抱抱阿嬤，祖孫情深溢於言表。



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