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考委人事同意權放棄投票　林淑芬：二等親依法必須迴避

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▲▼立法院臨時會行使考試院人事同意權案 林淑芬只投院長、副院長票 未領委員票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院臨時會行使考試院人事同意權案，林淑芬僅投下院長、副院長票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會10日上午進行考試院長、副院長及考試委員人事同意權案投票，投票結果於上午11時50分出爐，考試院長被提名人黃榮村、副院長被提名人周弘憲皆以65張同意票順利出任考試院正、副院長。民進黨立委林淑芬受訪時表示，由於有1名考試委員被提名人與她是二等親，依法必須迴避，因此才沒有領取考試委員選票，「我不想做違法的事」。

立法院臨時會10日上午行使考試院人事同意權案投票，投票結果於上午11時50分出爐，正副院長共68人領票，考試委員則有67人領票，其中林淑芬未領取考試委員選票。

根據投票結果，黃榮村獲得65張同意票、3張不同意票，周弘憲亦獲得65張同意票、3張不同意票，由立法院副院長蔡其昌宣布黃榮村、周弘憲同意為考試院正、副院長。此外，其餘9位考試委員被提名人，也獲得出席立委過半數同意票，考試院人事同意權案正式通過。

▲▼立法院臨時會行使考試院人事同意權案 開票結果。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院臨時會行使考試院人事同意權案開票。（圖／記者屠惠剛攝）

林淑芬午間受訪時證實，自己上午僅領取考試院長、副院長的選票，因為考試委員被提名人中有2位與她是二等親，依據《公職人員利益衝突迴避法》規定，依法自己必須迴避，也尊重這位被提名人的獨立自主。

林淑芬說，不必特別透露是哪一位，因為她與被提名人都是獨立個體，無需特意牽連，她也認為立法院應揭露此事並列入會議紀錄，以求公開透明，讓大家清楚原由為何，不過因立法院過去沒有前例，法律亦無明文規定，因此這次並未這麼揭露，希望未來能建立明確制度。

▲▼立法院臨時會行使考試院人事同意權案 林淑芬與主席溝通意見。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林淑芬與蔡其昌溝通意見。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院自6月29日起召開臨時會，考試院人事同意權訂於7月7日舉行公聽會、7月8日上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，7月9日進行考試委員被提名人審查會、7月10日上午進行考試院人事同意權案投票。

本次考試院長被提名人為前教育部長黃榮村、副院長被提名人則為銓敘部長周弘憲，考試委員被提名人則包括長榮大學名譽教授陳錦生、前僑委會委員長吳新興、現任考試委員楊雅惠、高雄醫學大學教授王秀紅、台灣大學教授周蓮香、台北科技大學講座教授姚立德、現任原民會副主委伊萬‧納威、政大財政系教授何怡澄，以及現任考試委員陳慈陽。

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