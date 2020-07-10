三倍券7/15上路！買高鐵票「不找零不退票」　紙本不可買團體、回數票

▲三倍券可買高鐵車票。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

行政院振興三倍券將於7月15日正式上路，高鐵公司今（10）日宣布使用辦法，無論紙本或數位型式的「振興三倍券」均可適用於購買高鐵車票，購買車販商品也都可以三倍券結帳。另外，利用三倍券購票不可找零、兌換或退票，於期限內可不限次數免手續費換票。不過紙本三倍券不可買團體票、回數票、定期票。

高鐵公司表示，旅客使用綁定數位三倍券之信用卡，可於高鐵網路訂位系統、T Express App、TGo會員網路兌換專區、網路團體票訂購專區、車站窗口、車站自動售票機購買高鐵車票、一般團體票、回數票與定期票（各通路可購買之產品或有不同），相關規範依照高鐵「旅客運送契約」條款，並無特殊規定。

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▲高鐵假期適用三倍券，不過各旅行社做法不一，民眾需自行詢問。（圖／記者李宜秦攝，下同）

台灣高鐵之網路訂票、T Express App、TGo會員網路兌換專區、網路團體票訂購等平台，均已納入「振興三倍券」電商白名單，相關線上交易均可累計數位三倍券交易金額。

高鐵公司表示，使用綁定數位三倍券之悠遊聯名卡或一卡通聯名卡，可直接於驗票閘門感應搭乘高鐵自由座，所扣款項適用數位三倍券之累計交易金額。

若旅客使用紙本三倍券限於車站窗口購買高鐵單程或去回程車票，不可購買團體票、回數票與定期票，為遵循政府頒訂之不得找零、兌換或退換現金之規定，採多不退但少則要補現金之做法，所購車票（磁票）將蓋專用戳章，不得辦理退票，但可於車票有效期限內不限次數辦理變更且免收手續費，每次變更票價差額多不退少補，可變更之最後乘車日為2020年12月31日。

而高鐵列車的商品，僅受理旅客以紙本三倍券購買，且售出後無法辦理退貨；惟若購買商品有瑕疵時，旅客可持發票及瑕疵商品向高鐵公司要求更換相同品項之商品。

另外，「高鐵假期」、「高鐵飯店聯票」、「高鐵交通聯票」、「高鐵活動套票」等，屬於由飯店、旅行社或ibon售票系統代收轉付之交易，相關通路受理之「振興三倍券」型式不一，需請民眾逕洽高鐵合作之旅行社、飯店或ibon售票系統。

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