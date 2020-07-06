荷蘭身分證將「取消性別欄位」！　教育文化部長：屬不必要資訊

▲荷蘭教育文化部長范恩格秀文（Ingrid van Engelshoven）。（圖／翻攝推特／Ingrid van Engelshoven）

記者康心禹／綜合報導

荷蘭身分證從2024年起將不再註明性別，教育文化部長范恩格秀文（Ingrid van Engelshoven）表示，性別屬於「沒有必要」的資訊，民眾應能夠創造自我認同，並過著完全自由與安全的生活。

據Livemint報導，范恩格秀文在給國會的信函寫道，從2024/2025年起，身分證上將刪除性別欄。她表示，民眾應能夠創造自我認同，並過著完全自由與安全的生活。

范恩格秀文指出，在可行的情況下，她有意對「性別這項沒有必要的資料設限」，不過護照上的性別欄仍需依照歐盟規範而保留，「荷蘭並非第一個取消身分證性別欄的歐盟成員國，德國身分證也沒有。」

荷蘭LGBTI（同性戀、雙性戀、跨性別、雙性別）人權團體對這一步表達樂見之意，他們在聯合聲明中表示，「對於每天都因為身分證這些分類而遭遇困難的人來說，這真是個好消息。」

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