「七龍珠賽亞人達爾」在天空趕路！絕美尼歐懷茲彗星曝光　網驚呆：幻妙奇景

▲▼宜蘭星空迷Ian Cheng拍尼歐懷茲彗星C/2020 F3（NEOWISE），網說幻妙奇景。（圖／Ian Cheng提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭星空迷Ian Cheng，以單眼相機拍下尼歐懷茲彗星C/2020 F3（NEOWISE）身影，美麗的幻妙奇景，於短短10小時內，就吸引2300多名網友按讚，並大讚：「太美了」。

宜蘭星空迷Ian Cheng拍下尼歐懷茲彗星C/2020 F3（NEOWISE）幻妙奇景，po網10小時就有2300多人按讚。對此，網友看後紛紛留言表示，「賽亞人在趕路？！」、「達爾終於來了嗎？」、「拍得很棒！讚！」、「飛機噴射尾流」。

根據中央氣象局「報天文」臉書社團指出，最近日出前，在東北方地平附近，可見到1顆亮度約2等星、編號為C/2020 F3（NEOWISE）的尼歐懷茲彗星。尼歐懷茲彗星7月中旬日出前，朝東北東，中旬後等日落朝西北西，都有機會能以望遠鏡觀看彗星，在光害低的地方甚至用肉眼也有機會看到。

民眾若想要目睹彗星，清晨4時至4時30分是最佳時間點，往東北東方向「金牛座畢宿五」和「御夫座五車二」附近觀看，可觀測時間預計到7月中下旬。

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