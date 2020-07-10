加熱菸獲FDA認可為「風險改良菸」　台使用者籲政府合法開放

▲台灣加熱菸使用者呼籲政府能合法開放。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

日前美國FDA（食品藥品監督管理局）發佈新聞，同意將「IQOS加熱式菸草產品」作為風險改良菸草產品（Modified Risk Tobacco Products; MRTP）銷售，表明IQOS可以減少有害化學物質的產生，成為第一個獲得「降低身體接觸有害化學物質許可令」 (Exposure Modification Order) 的菸草產品。消息一出，再度引起國內加熱菸使用者熱議，希望政府重視真實民意，早日將這項菸品在國內合法化。

美國FDA菸草產品中心主任Mitch Zeller, J.D.在新聞中指出，在科學證據的支持下，使用經過許可的資訊來銷售這些特定的產品，可以幫助成癮的成年吸菸者擺脫燃燒式紙菸，並減少其對有害化學物質的接觸，但前提是必須完全轉換使用。

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該新聞中也表示，美國FDA確定IQOS加熱式菸草產品與傳統紙菸相比，可以大幅地減少有害及可能有害化學物質的產生；且IQOS燃燒後的氣霧，與紙菸燃燒煙霧相比，所含的潛在致癌物和有毒化學物質的含量，也降低非常多。不過FDA也提醒，目前不使用菸草產品的人，尤其是青少年，不應開始使用該產品或其他菸草產品。

本刊調查，去年美國FDA在同意IQOS上市的新聞中，即指出由於價格昂貴、使用習慣等因素，有相當少的非吸菸者會使用該產品，包括青少年，這個論點在日本也得到證實。日本政府日前公佈吸菸率數據，在引進加熱菸的5年間，國民的整體吸菸率竟由19.9%下降至17.9%，表示加熱菸並不會導致原本不吸菸的民眾使用。同時，日本針對青少年吸菸行為統計資料也顯示，95%的青少年第一次接觸菸品都是使用紙菸，使用加熱菸者僅有0.1%。

而目前台灣的加熱菸使用者粗估已有10萬，卻只能依賴水貨商進口，導致價格哄抬、詐欺糾紛頻傳。國內許多民眾反映，加熱菸相關議題一向受利益團體掌握話語權，資訊往往遭扭曲、誤導，讓加熱菸長期被汙名化。此次美國FDA發佈的新聞，等於還了該產品一個公道。

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