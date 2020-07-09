搭小黃也能抽　盧秀燕11日晚將抽出70萬元汽車、10萬現金得主

▲搭小黃也能參加台中購物節抽獎。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中第2屆購物節除了邀集國內兩大電商平台「東森購物」和「PChome」加入，更首度納入計程車，民眾憑乘車證明也能登錄金額參加抽獎，中市府表示，11日晚上太平區長億夜市開幕，市長盧秀燕將會到場，抽出價值6萬多元的電動機車、10萬現金和近70萬元的汽車，歡迎民眾踴躍搭乘，搭越多，抽中大獎機會也越高。

▲民眾掃描計程車內台中購物節QR CODE後，登錄車資即可累計金額，參加抽獎。

交通局長葉昭甫表示，台中購物節首次納入搭乘計程車的車資，也可登錄金額參加抽獎，民眾搭乘計程車到目的地後，可向駕駛索取乘車證明，但費率版本需顯示為台中市，不包含計程車駕駛手寫收據，或者其他非由計費錶列印輸出的乘車證明。

葉說，交通局已向計程車駕駛宣導應主動提供合格的乘車證明，若駕駛沒有提供，民眾可主動索取，妥善保管乘車證明，並掃描車內台中購物節QR CODE後，登錄車資即可累計金額，參加購物節抽獎活動。

今年購物節活動到8月31日止，民眾在活動期間到台中市店家消費，並取得統一發票、或是取得免用統一發票店家的收據，就可藉由手機APP登錄取得抽獎資格，登錄金額採累計制度，每滿500元就可得到1組抽獎號碼，如果沒有中獎，隔天仍可再參加抽獎。

這次最大獎是價值近千萬「蛋黃區精品小豪宅」，11日晚上，盧秀燕將出席太平區長億夜市開幕，當場將抽出市價近70萬元的汽車、10萬元現金及6萬多元電動機車等，歡迎民眾踴躍到台中消費。

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