為90萬翻臉！　他到好友家門前砰砰砰...洩恨後攜槍投案

記者林悅／台南報導

台南市警麻豆分局於7月6日獲報在官田區省道舊眷村內清早傳出槍響，警方前往現場封鎖蒐證，發現一處民宅車庫鐵捲門有多處彈孔，地面上也散落多枚彈殼，經逐一過濾監視器畫面發現1名22歲柯姓男子涉嫌重大，即展開追緝，柯嫌自知難逃法網，自行攜帶作案手槍及子彈至新營分局柳營分駐所投案。名柯姓男子涉嫌重大，即展開追緝，柯嫌自知難逃法網，自行攜帶作案手槍及子彈至新營分局柳營分駐所投案。

▲台南市官田區一處民宅車庫鐵捲門彈痕累累，地面上也散落多枚彈殼，經逐一過濾監視器畫面發現柯姓男子涉嫌重大，柯嫌自行攜帶手槍及子彈投案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆警方指出，柯嫌與被害人原為好友，雙方互有金錢往來，後因被害人欠柯嫌90萬元債務，雙方產生嫌隙，柯嫌憤而攜槍前往被害人住處開槍洩恨，幸好無人員傷亡，柯嫌於犯案後自知難逃法網，自行前往柳營分駐所將作案槍枝1支及所剩餘子彈5顆，交付值班員警。全案依槍砲等罪嫌移送台南地檢署偵辦，另槍枝來源管道將持續向上溯源追查。

麻豆分局分局長洪頂力呼籲，非法槍枝是危害治安的毒瘤，有心人士勿心存僥倖，試圖討戰公權力，警方絕對會強力打擊不法，掃蕩暴力犯罪，以淨化社會治安；警方也立即展開打擊黑槍行動，由偵查隊隊長王宥薦帶班針對麻豆分局治安要點處所實施強力掃蕩，展現警方執法威信。

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