18歲男臉書私訊起糾紛！怒撂2人「西瓜刀猛砍」…17歲男手、臀見血嚇壞逃命

▲▼2男因臉書私訊起糾紛，雙方相約談判見血。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市中和區7日深夜發生一起鬥毆事件！一名18歲韓姓男子因與17歲陳姓男子在臉書私訊時發生糾紛，相約國光街談判，到了約定時間，韓男撂另外2名19歲男子簡男、翁男前來助陣，過程中一言不合，便抄起西瓜刀攻擊陳男，導致對方手部、臀部受傷。警方獲報到場處理，並將3人逮捕歸案，訊後依妨害秩序、傷害等罪嫌移送偵辦。

回顧事發經過，陳男與韓男先是在臉書私訊中發生糾紛，結果韓男一怒之下找了另外2名友人助陣，7日深夜11時32分許與陳男在中和國光街談判，孰料，雙方一言不合，韓男等3人竟隨手拿起西瓜刀在大街上就朝陳男一陣揮砍，嚇得陳男急忙逃跑，過程中更慘摔，所幸只有手、臀部受傷，並無生命危險。

警方獲報到場後，先將受傷的陳男送醫治療，擴大調閱監視器影像並已車辨系統分析比對後，鎖定韓男、簡男、翁男等3人，通知3男到案說明，陳男也對3人提出傷害告訴。警方訊後將犯嫌韓男等3人，依刑法妨害秩序（聚眾滋事）及傷害罪嫌，函請臺灣新北地方檢察署偵辦。

▲▼陳男逃跑時一度跌坐在地，警方獲報3小時內火速將3嫌逮捕歸案。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

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