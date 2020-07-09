8天狂洗50億！曾風光上市...奕智博漂白賭場黑錢　女執行長收押禁見

記者張君豪／台北報導

曾在台風光上市奕智博數位娛樂開發公司在2020年1月遭財政部認定歇業他遷無法履行證交法義務，金管會宣布該公司股票下市，2700名股東所持股票淪為壁紙；刑事局9日宣布奕智博公司暗中經營賭博網站和替國際博奕集團洗錢，且進出金額龐大，警方掌握光是今年6月1日到8日該公司洗黑錢金額高達新台幣約50億元（人民幣12億）警方行動逮捕該公司代理執行長潘玉玲及總經理及公司各部門男女幹部共17人。

▲刑事局偵七大隊破獲曾上市公司奕智博數位涉嫌幫國際博奕集團洗錢 金流逾50億。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊破獲曾上市公司奕智博數位涉嫌幫國際博奕集團洗錢 。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊第三隊在2020年1月接獲情資，顯示台灣曾上市公司奕智博科技涉嫌收購大陸人頭帳戶，替國際、港澳博奕集團洗錢，警方獲報後報請基隆地檢署慎股檢察官林渝鈞檢察官指揮偵辦，並鎖定該公司財務部幹部潘姓男子（25歲）展開追查。





▲刑事局偵七大隊破獲曾上市公司奕智博數位涉嫌幫國際博奕集團洗錢警方查扣手機U盾等犯罪工具 。（圖／記者張君豪攝）

刑事局會同台北市刑警大隊、中正一、南港警分局、新北市汐止警分局、基隆市刑警大隊共組專案小組分工追查，警方調查發現該司以個人人頭戶一筆4~6千元、公司人頭戶約1.25萬元收購，之後再以5到10倍價格轉賣給國際、港澳博奕集團洗錢使用。

▲刑事局偵七大隊破獲曾上市公司奕智博數位涉嫌幫國際博奕集團洗錢，副大隊長徐釗斌說明案情 。（圖／記者張君豪攝）

警方發現這些人頭戶都被該公司集中在北市內湖區瑞光路某科技大樓內集中進行洗錢交易，且每天洗錢流量高達人民幣1千多萬元，警方6月8日持搜索票前往基隆市暖暖區、北市內湖區展開搜索，查扣電腦19台、行動電話87支、大陸門號SIM卡57張、門號申請書23份、大陸銀行U盾323個、銀聯卡140張等洗錢水房證物，且拘提潘嫌及逮捕洗錢水房成員廖嫌共8人，結果發現洗錢水房員工都是奕博智數位娛樂開發公司旗下員工。

警方據此重大突破，6月18日再度前往汐止區奕博智總公司搜索，發現該司經營包含「迎晉」「星宇」「人馬座」等大型博弈網站收受賭客簽賭下注，當場查扣電腦10台、行動電話16支、銀聯帳戶7個等證物一批，並將幹部謝嫌等4人逮捕到案；並於今年7月2日通知該公司代理執行長潘女、總經理林男、財務經理林男及幹部陳男到案說明；公司負責人莊鴻飛則潛逃帛琉，檢警考慮發布通緝。

據了解，奕智博數位曾風光上市，並打著線上博弈平台代工模式自誇台灣業者創「薩摩亞模式」新市場藍海，但根據警方查扣帳冊資料，卻發現該公司案中幫「新0京」「威0斯人」「金0」等知名國際博奕集團洗錢，雖然受疫情影響每天進出金額仍超過新台幣5億元，該公司並收取1～1.6%手續費，經換算後每天可獲利5百萬元左右收入不斐。

警訊後將奕智博公司代理執行長潘玉玲及公司幹部等17人依違反洗錢防制法、賭博罪嫌移送基隆地檢署複訊，潘女訊後遭法官裁定收押禁見，其餘公司員工依5-10萬元交保。

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