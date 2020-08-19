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洗錢總裁下落曝！貧苦出身獲皇室冊封　再靠虛擬貨幣榨乾黑白兩道

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記者黃翊婷／綜合報導

新力旺國際控股集團總裁莊周文被檢警懷疑是全台最大洗錢集團的幕後金主，據了解他目前雖然處於失聯的狀態，但人應該還在國內。而坐擁海、陸、空3種頂級交通工具的莊周文，與許多政商名流熟識，不僅曾獲得馬來西亞元首冊封為「丹斯里」，更受印尼國王冊封為王子，臉書上也經常PO出與瑪莎拉蒂、賓利等名車的合照，財力十分雄厚。

新力旺集團總裁莊周文涉洗錢、吸金案。（圖／翻攝自Facebook／莊周文）

▲莊周文曾在臉書分享冊封過程。（圖／翻攝自Facebook／莊周文，下同）

「人生的意義，就是在有限的時間，創造無限價值，快樂為先。」莊周文的臉書簡介只寫了這麼一段話，過去他接受媒體採訪時自稱生長在貧困的家庭，後來在經商方面小有成就，靠著電解水業務起家，再轉往中國和東南亞國家發展，成立多家公司，事業版圖遍及各種產業，例如併購線上遊戲業者、知名餐飲集團、入股博弈電子設備業等等。

除此之外，在政商名流之間也吃很開的莊周文曾獲得多個皇室冊封，包含馬來西亞元首冊封的「丹斯里」，與「拿督斯里」級別相當，也是全台第一人，另外還曾獲得柬埔寨國家勛爵殊榮、受印尼國王冊封為王子。當時他在臉書PO出9張照片分享在馬來西亞冊封的事情，並寫下一句「夢想成真了」。

新力旺集團總裁莊周文涉洗錢、吸金案。（圖／翻攝自Facebook／莊周文）

▲莊周文在臉書上的形象是很熱心做公益的人。

如今，這位經常在臉書曬名車照、分享心靈雞湯的總裁，卻被爆出疑似是全台最大洗錢集團的幕後金主。據了解，刑事警察局日前破獲全台最大洗錢水房，每日經手金額高達上億，抽3％手續費就淨賺300萬元，該集團涉嫌幫賭博網站洗錢，由於賭客人數驚人，經循線鎖定幕後金主，就是新力旺集團總裁莊周文。

事發之後，莊周文「意外」失聯。根據《自由時報》報導，傳聞莊周文目前仍在國內，並未出境，他不僅捲入洗錢疑雲，甚至涉及吸金案，黑白兩道、政商名流以及酒店小姐們聽聞某虛擬貨幣會漲到10倍，獲利相當可觀，加上有在國外掛牌上市，於是紛紛加入投資，結果卻不如預期，還衍生出砸酒店洩憤的事件，不過，詳細的涉案狀況，仍有待檢警進一步調查釐清。

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