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日氣象廳正式命名「令和2年7月豪雨」...災難性大雨狠炸九州釀62死

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▲▼ 日本九州豪雨。（圖／路透）

▲日本九州豪雨災情慘重。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本氣象廳9日正式將九州大雨命名為「令和2年7月豪雨」，九州地區近日受梅雨鋒面影響，從7月3日起連日降下大雨，熊本、鹿兒島、福岡、佐賀、長崎、岐阜以及長野等7縣皆已發布大雨特別警報，由於這波雨勢可能會持續到12日，為了未來防災單位在相關應急與控制災情上能夠更順利行動，因此正式將其命名。

根據日媒報導，氣象廳表示，對於造成顯著災害的暴雨等自然現象，為了增加防災單位在災害發生後應對措施與災後重建的行政效率，因此才會正式將此次豪雨命名為「令和2年7月豪雨」。此外，將大型自然災害正式命名也帶有向後世傳遞經驗與教訓的含意。

▲▼日本九州豪雨。（圖／路透）

▲大水退去後，街道一片狼藉。（圖／路透）

除了颱風以外的氣象現象，必須符合「帶來顯著災害」的標準才能夠被命名，而所謂的顯著標準則是損壞超過1千戶人家的房屋、超過1萬棟民宅因淹水受害、特定的人員傷亡或是特殊的氣象現象所造成的損失。

此次大雨在部分地區降下長時間且集中性暴雨，造成多條河川氾濫，土石流頻發，九州地區災情尤為慘重，大雨甚至沖毀道路，至今仍有多人受困。根據國土交通省統計，截至9日下午，持續性的大雨已經造成84條河川，共100處出現氾濫。

事實上，氣象廳在2017年就曾將九州北部豪雨命名為「平成29年7月九州北部豪雨」，此後也將2018年的西日本大雨命名為「平成30年7月豪雨」，因此，此次命名已是氣象廳3年來命名的第三個豪雨災害。

▲▼ 日本熊本豪雨成災。（圖／路透）

▲自衛隊與消防隊員紛紛出動救援。（圖／路透）

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