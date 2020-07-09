接連爆意外！彰化最大市容改造　工程車又翻車

▲彰化市容改造工程1周發生2起意外。（圖／彰化縣議員溫芝樺提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市有史以來規模最大的人行道改善工程正在進行，彰化高中、彰化縣立體育館前中興路前上周才發生工程車造成號誌及纜線中斷工安意外，今(9)又再度發生工程車滑落翻車意外，議員溫芝樺要求縣府應成立專案小組，通盤檢討缺失，工務處也要求承包商檢討，並撤換安保人員，還給彰化市民行的安全。

▲7月1日才發生扯斷電纜線。（圖／彰化縣議員溫芝樺提供）

彰化縣政府耗資3億2,000萬元改造市容工程，被稱為彰化史上最大的人本工程，7月1日發生工程車，搭載大批鐵製版模要離開時，車上吊臂勾到電線、並扯斷交通號誌桿，一度造成交通大混亂，今天再發生工程車正要進行裝置號誌作業，路面沒鋪好枕木，工程車疑似沒拉手剎車，造成工程車往前滑動上百公尺然後翻覆，所幸駕駛當時正在進行工程作業人沒在車上，沒有造成人員傷亡。

▲▲彰化人本工程發生意外。（圖／彰化縣議員溫芝樺提供）

現場有目擊民眾說，車輛停放於彰化高商後門前，進行路面切割工作，突然碰的一聲，工程車滑落翻車，一週內同一地點發生兩次意外真的很危險。

温芝樺說，她到現場要求廠商，還請工地主任及工地安全人員應派員進行指揮交通，但事件發生一個多小時仍未見人影，還被工作人員咆哮，更傲慢的對表示他們的老板背景，無視議員監督及警方公權力，隨後騎車揚長而去；工務處今天要求承包廠商要檢討，並要求撤換安保人員，做好工安維護，並撤體檢討，絕對不能再發生工安意外。

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