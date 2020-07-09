《長大以後》MV爆紅破800萬點閱　歌手是南藝大音樂系畢業生曾筠芯

▲在Youtube爆紅的《長大以後》這首歌，來自國立台南藝術大學應用音樂學系畢業生曾筠芯。（圖／南藝大提供）

記者林悅／台南報導

《長大以後》YouTube爆紅破800萬次點閱率，這首歌是南藝大應用音樂學系畢業生曾筠芯，在20歲完成的作品，2018年7月於Youtube上架後至今短短2年已破800萬次點閱率，在網路上受到熱烈歡迎。

《長大以後》歌曲創作者曾筠芯，是台南藝術大學應用音樂學系畢業學生。南藝大指出，曾筠芯雖為藝術管理主修，個頭嬌小的她卻隱藏著強大的創作能量，大學四年在學期間已有多首詞曲創作之作品完成，並且獲音樂霸CEO之青睞，於2018年成為音樂霸第1位創作歌手，發行了兩張專輯《尋島》、《分心》，且在2019年至全台各地進行了6場的巡迴簽唱會。

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南藝大指出，《長大以後》是曾筠芯在準備修課前，就已開始著手創作之作品，歌詞寫的是一位女孩和男孩，小時候快樂的他們長大以後卻改變了，就像我們在長大以後必須學會看懂他人的臉色，人生也變得複雜。雖然是踏入社會前的20歲女孩之創作，歌詞寫得卻是那麼的深刻，引起聽者內心的共鳴，於歌曲上架後獲得許多聽者感同身受的反應及回饋，並且有國內外喜愛此首歌曲之翻唱版本。

曾筠芯畢業前更考取國立台灣師範大學流行音樂產學應用碩士在職專班，至碩士班進修並累積更多的創作能力。

南藝大指出，該校應用音樂學系，開設「商用歌曲製作與出版實務」課程，從商業歌曲的詞曲創作開始，結合編曲、演奏合作、錄音、混音後製，並納入創意溝通、視覺形象、展演策畫、專輯包裝、線上與實體發行、宣傳行銷等，提供一個完整且連貫的規劃以塑造其環境，用以培訓並提供學生於課程中實踐之機會。

校長詹景裕表示，大學主修的學習，除了科技的運用，也要傳達文化思維、心境感受，以真切表達情感，曾筠芯將所學化為實際創作能量，勇闖歌壇，學以致用，值得肯定鼓勵。

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