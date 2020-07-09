四川鞭炮廠爆炸6人受傷！　整排房屋「瞬間變平地」...多地出現震感

▲四川一間鞭炮廠爆炸，附近居民紛紛奔逃。（圖／翻攝自人民日報）

記者劉亭／綜合報導

四川廣漢一間鞭炮工廠8日晚間突然爆炸，附近居民聽聞巨大聲響，伴隨強烈震感，天空中可見蘑菇雲，並且陷入一片火海。截至9日早上6時許，已造成6人受傷，目前明火已被順利撲滅，通過航拍鏡頭可以看到，多排房屋被夷為平地，現場一片廢墟。

綜合陸媒報導，8日晚間10時許開始，多則爆炸影片開始在網路上流傳，德陽市旌陽區、什邡市、成都青白江等地有明顯「震感」。發佈者稱爆炸在廣漢市南豐鎮附近發生，疑似一煙花爆竹廠發生爆炸。

▲鞭炮廠現場一片狼藉。（圖／翻攝自央視，下同）

據四川省德陽市人民政府新聞辦公室微博9日通報，經過連夜奮戰，到7月9日早上6時，事故現場明火已全部撲滅。現場專家表示，廠區內存有引線的中轉庫目前安全可控，計畫今日上午進行後續專業處置。此次事故造成6人受傷，其中2人重傷、4人輕傷，目前正在醫院接受救治。事故發生原因正在調查中。

德陽消防8日表示，7月8日21時10分接到報警，廣漢市南豐鎮圓盛村5組一鞭炮廠引線車間起火引發爆炸。指揮中心接警後，立即調派10個消防救援站共27車83人前往處置，支隊全勤指揮部遂行出動。

據瞭解，發生火災的四川廣漢金雁花炮有限公司位於廣漢市南豐鎮元盛村。金雁花炮公司負責人柴暢稱，公司已於6月28日放高溫假，工廠處於停產狀態，僅有3人值守。

工人8日晚間9時許左右發現原材料庫房著火，剛開始時火勢不是很大，面積大約有100平方米，但庫房內有硝化棉、木炭粉等，易燃易爆，工人發現情況不妙隨即報警並撤離。

柴暢稱，消防救援人員來後，確定了救援策略，讓所有人員撤離至400米以外地方，等爆炸結束後再進行處置。隨即工人和周邊群眾均撤離到了安全地帶。確定不會再發生爆炸後，消防救援人員開始滅火處置。柴暢還稱，此次火災可能是原材料受潮引發的爆炸，具體原因有待調查。

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